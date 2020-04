Coronavirus: prière à domicile et fidèles connectés pour la semaine sainte en Italie

En cette semaine sainte, des dizaines de milliers de processions sont annulées dans toute l’Italie à cause de l'épidémie de Covid-19. REUTERS/Massimo Pinca

Texte par : RFI Suivre

Très fervents, les Italiens vivent maintenant leur foi à domicile et passeront Pâques confinés pour cause de coronavirus. Si les églises sont encore ouvertes dans le pays pour des temps de prière personnels, les messes ne sont font plus en public et le contact avec leur curé se fait grâce à un ordinateur ou un « smartphone ».