Ukraine: incendie à Tchernobyl, le taux de radiation grimpe en flèche

En pleine période de confinement strict pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, l’Ukraine lutte contre des centaines de feux de prairie et de forêt. Les plus importants ont déjà ravagé une centaine d’hectares de la zone d’exclusion autour de la centrale de Tchernobyl.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Kiev,

Le niveau de radiation est 16 fois plus élevé que la norme à cause de l’incendie qui ravage la zone d’exclusion de Tchernobyl. Le service des situations d’urgence d’Ukraine assure toutefois que cette hausse est limitée au cœur du foyer et ne pose pas de problème particulier de contamination.

Plus de 100 pompiers, 2 avions et 1 hélicoptère sont mobilisés 24h sur 24 pour éteindre le feu. La situation n’a rien d’exceptionnel, que ce soit à Tchernobyl ou ailleurs en Ukraine. Chaque année au printemps, des particuliers brûlent des ordures, des feuilles mortes et de l’herbe coupée dans leurs jardins. Les feux grossissent avec le vent et peuvent devenir incontrôlables.

Au cours des dernières 48 heures, on recense ainsi 800 feux de prairie, de steppe et de forêt à travers tout le pays, dont 140 autour de Kiev. Plusieurs quartiers de la capitale enregistrent une pollution de l’air excessive.

C’est une réelle source d’inquiétude, même si, cette année, des millions de personnes sont moins exposées à cause des mesures de confinement strictes imposées à partir de ce lundi 6 avril.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner