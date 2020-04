Coronavirus: l'Autriche en marche vers le déconfinement

L’Autriche souhaite assouplir progressivement les restrictions en vigueur, à compter de la semaine prochaine. Le gouvernement l’a annoncé ce 6 avril 2020 lors d’une conférence de presse. Les déplacements restent réduits au strict minimum jusqu’à la fin du mois d’avril, mais les commerces vont progressivement rouvrir.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Vienne,

Les déplacements resteront réduits au strict nécessaire jusqu’à la fin du mois d’avril, mais les activités vont progressivement reprendre dans le pays, selon un calendrier présenté ce lundi 6 avril par le gouvernement.

Les petits commerces pourront ainsi rouvrir leurs portes à compter du 14 avril. À cette date, le port du masque, actuellement obligatoire pour faire ses courses au supermarché, sera étendu aux transports en commun et aux boutiques qui auront rouvert.

Tous les autres magasins devraient rouvrir début mai, dont les coiffeurs, selon le plan du gouvernement, suivis, à partir de la mi-mai, des hôtels et des restaurants. Pour ce dernier point, une réévaluation de la situation sera nécessaire fin avril. Les grands rassemblements publics restent toutefois interdits jusqu’au mois de juillet au moins.

Cet assouplissement progressif est possible, car l’Autriche a pris des mesures suffisamment tôt selon le chancelier Sebastian Kurz : « En Autriche, nous avons réagi plus rapidement et de manière plus restrictive que d'autres pays. Cette réaction nous donne aujourd'hui la possibilité de sortir plus rapidement de cette crise. Mais seulement si nous continuons tous à respecter les mesures aussi rigoureusement que nous l’avons fait jusqu’à présent ».

Ces derniers jours, le taux d’augmentation de contamination a en effet largement ralenti en Autriche, mais cette semaine va être décisive, selon le chancelier, pour savoir si l’assouplissement des restrictions pourra être mis en œuvre comme prévu.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner