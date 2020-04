Dans le monde entier, les citoyens s’entraident face à l'épidémie de coronavirus

Face à la menace invisible que représente la pandémie mondiale de Covid-19, des initiatives d’entraide émanent de particuliers sur tous les continents.

Publicité Lire la suite

« Bonjour, je suis disponible pour faire vos courses », « appartement trois pièces mis à disposition gratuitement pour personnel soignant », « livraison gratuite pour les personnes âgées ou fragiles »... Depuis les décisions successives de mettre la population en confinement sur tous les continents, d’innombrables formes d’entraide voient le jour, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via un simple mot scotché en bas d’un immeuble.

« Les gens n’ont pas l’habitude de demander de l’aide. Si j’ai créé ce groupe, c’est pour normaliser cela et qu’ils n’aient pas honte de le faire », estime Emma. Cette Anglaise est à l’origine d’une communauté rassemblant plus de 6 000 personnes avec un but : faire vivre l’entraide à Penzance, une ville de 21 000 habitants dans le sud-ouest de l’Angleterre.

►À écouter: Priorité santé – Confinement et relations familiales

Sur cette page, intitulée « Entraide Covid-19 Penzance », la majorité des demandes d’aide, qui proviennent de personnes âgées ou à risque, trouvent une réponse positive. Le reste des demandes émanent principalement « de familles qui habitent loin de Penzance et qui souhaitent que l’on soutienne leur famille sur place », raconte la créatrice du groupe d’entraide qui se dit « fière » de cette communauté.

À des milliers de kilomètres de là, Moisa, un habitant de Moscou, témoigne d’une situation similaire. C’est un matin, en descendant vider ses poubelles, qu’il est tombé sur le mot d’un habitant de l’immeuble à côté de l’ascenseur. « Il proposait ses services pour aller faire des courses ou tout simplement discuter par téléphone avec les personnes qui sont seules, raconte-t-il à RFI, j’ai donc rajouté mon numéro pour aider. Aujourd’hui, il y a six numéros sur la feuille. »

L'entraide commence sur le pas de votre porte. Initiative dans mon immeuble mais j'ai vu plusieurs messages comme ça sur le Web. C'est bien et c'est beau. Loin du côté sombre des supermarchés dévalisés pic.twitter.com/AMf8bnI7Es Hkm (@khimamaadje) March 15, 2020

Dans la ville de Naples, en Italie, pays européen le plus touché par le Covid-19, des paniers en osier remplis de nourriture offrent à ceux qui en ont besoin la possibilité de manger gratuitement. En Ouganda, uneflûtiste a pris les devants. À travers Twitter, elle a décidé de mobiliser les musiciens dont les spectacles ont été annulés. Elle propose ainsi de mettre en ligne un morceau inédit préalablement enregistré à la maison avec un téléphone.

« Une société qui fait corps contre une menace commune »

Toutes ces initiatives locales « traduisent le moment unique dans lequel nous sommes », estime Sandra Hoibian, directrice du pôle Évaluation et société du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc). « Nous sommes dans une période exceptionnelle du point de vue du lien social car nous sommes dans une forme d’injonction paradoxale », estime la chercheuse faisant référence au paradoxe entre l’importance de s’isoler des autres et la recrudescence de l’entraide. Aujourd’hui, il y a effectivement « une société qui fait corps contre une menace commune, un enjeu qui touche tout le monde ».

Toutefois, ce genre de solidarités existaient bien avant cette « menace invisible », estime la chercheuse spécialiste de la cohésion et du lien social. Mais à cause du confinement et ses conséquences, dont l’arrêt de nombreuses aides apportées par les associations ou des spécialistes, l’entraide s’est réorganisée. Et cette crise « apporte de la visibilité à des solidarités » qui pouvaient être réalisées d’autres manières avant le confinement.

Mais malgré cette solidarité grandissante et les aides apportées aujourd’hui aux personnes en difficulté, Sandra Hoibian alerte contre l’effet que peut avoir l’isolement. « En termes de soutien moral, au niveau psychologique par exemple, énormément de consultations de psychologues ont dû s’arrêter » au risque de voir les personnes dans le besoin « se replier encore plus sur elles-mêmes ».

Pour justement rompre la solitude que certaines personnes confinées ressentent, Patrick Baylan a décidé de mettre en place un groupe de soutien. Quelques semaines après le début de la pandémie, c’est après s’être retrouvé au chômage partiel et s’être senti « inutile » et avoir eu « l’impression d’avoir perdu toute ambition » qu'il s’est lancé sur Facebook.

À Montréal, au Canada, tous les lundis, il met à disposition une « salle virtuelle » pour que « les gens aient l’occasion de partager leurs réalités et de ne pas se sentir seuls », explique-t-il avant de préciser que chaque séance est anonyme et non enregistrée. « Pouvoir offrir un espace où il n’y a pas de jugement permet au monde de se libérer de certains sentiments », raconte-t-il.

Les réseaux sociaux, miroir d'une mobilisation mondiale

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont le premier reflet de cette mobilisation massive. Qu’il s’agisse d’une capitale avec des millions d’habitants ou d’un village de province avec quelques centaines de citoyens, les groupes d’entraide pullulent sur les plateformes. À tel point que Facebook a mis en place une nouvelle plateforme permettant à n’importe qui de demander de l’aide ou d’en proposer.

Cette forte présence des réseaux d’entraide sur le numérique atteste de la mondialisation du phénomène. Dès les premières mises en confinement dans le monde, photos et vidéos ont fourmillé pour montrer ce dont étaient capables les particuliers. Distribution de nourritures, échanges entre balcons via des paniers suspendus à une corde ou encore les fameux applaudissements pour le personnel soignant sont devenus des scènes quotidiennes dans des centaines de villes.

Applaudissement chez moi dans le 18eme pour saluer le personnel soignant ! Force et courage à tous 💪 #coronavirus #RESTEZCHEZVOUS #confinement pic.twitter.com/lUNfwFzxyj Clara Nahmani (@ClaraNahmani) March 18, 2020

Vers un nouveau regard de la société ?

Pour le personnel soignant justement, la lutte contre la pandémie a fait émerger des formes inédites de solidarité. « Il y a vraiment un élan qui s’est produit face à l’urgence dans laquelle on est depuis plus d’un mois », estime Sandra Hoibian. Avant la crise, les propositions de logements gratuits étaient quasi inexistantes ou marginales. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux ou les plateformes mondiales telles qu’Airbnb, ces propositions inédites foisonnent et témoignent du franchissement d’un cap.

Cette situation va engendrer « un changement de regard qui devrait perdurer », pronostique la chercheuse. Face à un confinement de plusieurs semaines, la population « a le temps de réfléchir » et « voit des choses qu’elle ne voyait pas forcément avant », estime-t-elle. « C’est certains qu’en sortie de crise, il va y avoir un soutien pour le personnel soignant, le personnel éducatif, les éboueurs, les caissiers... ».

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner