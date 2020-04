Coronavirus: derrière la crise sanitaire, la crise du commerce agricole en France

La fermeture de nombreux commerces, des cantines scolaires et professionnelles et des marchés en France a totalement bouleversé le secteur de l’agriculture. En période de confinement, les exploitants s’organisent pour renverser la tendance et limiter les pertes.

Publicité Lire la suite

« La crise que nous traversons a des conséquences humaines et sanitaires dramatiques. Elle aura également des conséquences économiques irréversibles pour les filières agricoles ». C’est avec ces mots que la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) ont tenu à alerter le 6 avril le gouvernement français et la Commission européenne sur l’impact de la crise sanitaire pour les agriculteurs.

►À écouter: Éco d'ici éco d'ailleurs – L'Europe contre le coronavirus

Depuis le début des mesures d’urgence dues à la pandémie mondiale de Covid-19, de nombreuses restrictions ont mises à mal le commerce agricole. Fermeture des restaurants, des cantines puis des marchés, les agriculteurs ont subi directement le confinement de la population. Concernant les produits destinés « à l’industrie, aux collectivités ou à la restauration, le marché s’est effondré », explique Thierry Baillet, agriculteur à Loos-en-Gohelle, dans le nord de la France, en évoquant le manque de débouchés.

« Pour l’instant, j’ai 200 tonnes d’excédents de pomme de terre. Tant que ce n’est pas pourri, ce n’est pas perdu, mais ce n’est pas une denrée stockable donc on risque de devoir soit jeter, soit brader à très petit prix », estime l’agriculteur. S’il n’est pas inquiet pour la pérennité de son exploitation, il l’est davantage pour ses bénéfices. « C’est cet excédent qui nous fait gagner de l’argent, le reste en général, ça paye juste le travail et la main d’œuvre. » En plus des contrats qui s’annulent, les prix chutent. Ces 200 tonnes valaient près de 30 000 euros en février, aujourd’hui, elles n’en rapporteront plus que 5 000, selon l’agriculteur.

L'impact direct du confinement

Avec les restrictions pour les commerces, « la grande distribution porte l’unicité de l’offre alimentaire », explique Karine Daniel, économiste et enseignante-chercheuse à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Or, « la multiplicité des circuits de distribution permet de favoriser la variété des produits alimentaires », rajoute-t-elle. Un phénomène qui provoque de grandes difficultés pour les vendeurs de fraises ou d’asperges en plein début de saison, les poissonniers ou encore la filière laitière. Les horticuleurs, qui vendent des fleurs et des plants, sont également dans l'impasse, leur secteur étant totalement fermé.

►À lire: Coronavirus: les agriculteurs français demandent un renfort immédiat pour leurs récoltes

Premier producteur laitier du monde, l’Europe connaît chaque année un pic de production au mois d’avril. Afin d’éviter l’effondrement du marché, les ministres de l’Agriculture français et allemand ont demandé le 8 avril à la Commission européenne de mettre en place un stockage des excédents. Dans de nombreux pays de l’Union européenne, malgré des aides pour réduire la production, les producteurs sont obligés de jeter leur lait face à l’impossibilité de le vendre. Les producteurs de fromage français AOP (Appellation d’origine protégée) souffrent également fortement de la crise. L’une des plus grandes coopératives laitières française, Sodiaal, note une baisse de 25 à 80% des commandes, selon les fromages, depuis le début du confinement.

Pour les autres filières pénalisées par la fermeture des marchés et autres commerces, le recours à la grande distribution peut être une solution. En France, en réponse aux demandes des syndicats et du ministre de l’Economie français, Bruno le Maire, les grandes surfaces s’approvisionnent de plus en plus auprès des agriculteurs français. Mais dans les supermarchés, « les consommateurs vont davantage vers l’achat de produits très normés, comme la farine, les œufs et autres produits très standards », constate l’économiste. Laissant, de fait, certains producteurs sur le carreau.

A la suite de la décision de fermer les marchés ouverts, j’appelle la grande distribution à s’approvisionner en produits français pour soutenir nos agriculteurs. @franceinfo #COVIDー19 Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 24, 2020

Réseaux de solidarité

Bouleversement du marché dit également bouleversement des circuits de distribution. Pour vendre leur production, certains agriculteurs se rendent directement chez le consommateur ou font appel à des « réseaux de solidarités ». C’est notamment le cas d’Audrey Lemée, à la tête d’un petit verger dans l’ouest de la France. Touchée de plein fouet par la fermeture des marchés sur lesquels elle réalisait la majorité de son chiffre d’affaires, elle a dû « absolument trouver une solution pour ne pas jeter ».

Après avoir fait appel à des filières telles que Biocoop pour écouler ses pommes, elle a finalement pu vendre ses derniers fruits grâce à des personnes « qui s’organisaient au niveau d’immeuble ou de quartier ». Le principe est simple : les particuliers se regroupent, passent commande, puis l’agriculteur organise une livraison ou met en place un drive. « On a réussi à bien s’organiser. Depuis 2 ou 3 semaines, je respire un peu mieux », témoigne à RFI Audrey, qui redoutait une fin de saison difficile.

Alors que la solidarité s’organise entre les citoyens dans le monde entier, les producteurs font de même pour répondre aux consommateurs à la recherche des circuits cours d’avant confinement. Que ce soit au niveau régional, épaulés par les chambres d'agriculture, ou au niveau national, les producteurs en mal de débouchés se regroupent pour mettre en place des drives ou des livraisons à domicile. Un réseau participatif national propose notamment une carte des producteurs impactés par le confinement et qui cherchent à écouler leurs récoltes.

Aux quatre coins de la France, les annonces de ventes locales durant cette période de crise fourmillent sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. « Au final, ceux qui font de la vente directe dans les moyennes et grandes villes s'en sortent bien » en réorganisant la distribution, relate Thierry Bailliet.

Moins de promiscuité entre clients et services de livraison de la grande distribution saturées ? Volonté de retrouver les produits maraîchers disparus ou envie croissante de cuisiner ? Plusieurs hypothèses émergent pour expliquer cet attrait pour le circuit court en temps de confinement. Les futures enquêtes de consommation dans ce monde à l'arrêt devrait éclaircir le comportement des citoyens confinés.

« La base de la vie »

La crise a toutefois remis les projecteurs sur « l’agriculture, un métier qui est à la base de la vie et qui est délaissé par la politique », estime Thierry Baillet. « Le fait d’avoir une crise sanitaire a remis la filière agricole et alimentaire au centre des préoccupations de sécurité et au centre des besoins de la nation », rajoute Karine Daniel.

Toutefois, même si les agriculteurs s’adaptent à la situation des « actions concertés » seront nécessaires pour soutenir le monde agricole. « Sur les marchés qui ont une structuration européenne il y aura une intervention européenne, mais il faudra d’autres niveaux d’actions et de soutien au niveau national ou régional », conclut l’économiste.

La réouverture des restaurants, une fois la pandémie endiguée, redonnera surement de l’espoir aux agriculteurs. Après l’épreuve que traverse le monde, aujourd’hui, « les gens auront envie de se retrouver, de se rassembler, donc il y aura surement une augmentation de la consommation » dans la restauration hors-domicile, pronostique Karine Daniel. De quoi faire rêver un peu plus, agriculteurs comme confinés, de la fin de cette pandémie.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner