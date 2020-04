Coronavirus: en Espagne, le nombre de morts quotidien est au plus bas depuis le 24 mars

L'Espagne a recensé, vendredi 10 avril, 605 morts du Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus bas enregistré depuis près de trois semaines.

Le bilan quotidien a baissé pour le deuxième jour d'affilée dans le pays après deux jours de rebond consécutifs. En Espagne, un des pays les plus endeuillés du monde par la pandémie, 15 843 personnes ont succombé à la maladie.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (plus de 4 500) a ralenti pour sa part alors que le nombre de tests pratiqués a augmenté.

Au total, les cas confirmés dans le pays s'élèvent à 157 022. La région de Madrid reste la plus touchée du pays. Quant au nombre de personnes guéries, il atteint 55 668.

Mis en garde contre le risque d'un relâchement

Même si le pic de l'épidémie a déjà été atteint, selon les autorités sanitaires, le gouvernement a mis en garde les Espagnols contre le risque d'un relâchement. Le confinement des plus stricts auquel est soumis le pays depuis le 14 mars a ainsi été prolongé jusqu'au 25 avril.

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a déjà prévenu qu'il le serait encore même si un certain assouplissement serait progressivement envisagé. « D'ici 15 jours, je suis convaincu que je devrai prolonger de nouveau l'état d'alerte », qui a permis ce confinement « car nous n'aurons pas mis fin à la pandémie », a-t-il déclaré devant les députés. « L'incendie entraîné par la pandémie commence à être sous contrôle » mais « notre priorité désormais est de ne pas rebrousser chemin, [...] de ne pas baisser la garde », a-t-il insisté.

Le gouvernement a toutefois déjà laissé entendre que le confinement serait assoupli progressivement. Les enfants pourraient notamment être autorisés à sortir avec leurs parents près de chez eux.

Avec plus de 18 000 décès, l'Italie est toujours le pays au monde comptant le plus de victimes. Les États-Unis occupent désormais la deuxième place de ce sinistre classement avec 16 478 morts, suivis de l'Espagne et de la France (plus de 12 000).

(Avec AFP)

