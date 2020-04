Coronavirus: la Turquie annonce un confinement de 48h, ruée dans les magasins

Alors que la barre des 1 000 morts liés au coronavirus a été franchie en Turquie, les autorités ont ordonné ce vendredi aux habitants de 31 grandes villes de rester cloîtrés chez eux pendant tout le week-end à partir de minuit. L'annonce a pris par surprise des millions de Turcs, qui se sont rués vers les magasins.

Les habitants d’Istanbul, de la capitale Ankara et de 29 autres grandes villes turques ont appris ce vendredi soir vers 22 heures qu’ils n’auraient pas le droit de se sortir de chez eux à partir de minuit, pendant tout le week-end. Cet ordre de confinement restera en vigueur jusqu'à dimanche minuit, a précisé le ministre de l'Intérieur dans son communiqué.

Conséquence immédiate de cette annonce de dernière minute : de longues files d’attente se sont constituées devant les commerces encore ouverts dans la soirées, se transformant par endroits en de véritables cohues, au mépris de toutes les règles de distanciation sociale. Dans la panique, de nombreux Turcs se sont ainsi rués vers les épiceries et les boulangeries pour faire des provisions d’eau, de yaourt ou de pain, donnant même lieu à quelques bagarres, rapporte notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer.

Si le choix de cette annonce tardive demeure inexplicable – le maire d’Istanbul lui-même affirme n’avoir pas été informé –, celui d’un confinement limité au week-end est en revanche parfaitement cohérent avec la stratégie des autorités turques, qui consiste depuis le début de la crise sanitaire à préserver au maximum l’économie. Jusqu’ici, seuls les moins de 20 ans et les plus de 65 ans – c’est-à-dire les Turcs les moins actifs – étaient contraints de rester chez eux. Après le confinement général de ce week-end dans les grandes villes, des millions de Turcs de 20 à 65 ans pourront retourner au travail dès lundi matin.

La Turquie est devenue l'un des pays où la pandémie de coronavirus se propage le plus vite. Durant ces dernières 24 heures, 4 747 nouveaux cas ont été recensés, ainsi que 98 décès supplémentaires. Le pays totalise 47 029 cas de contamination, la plupart à Istanbul, et 1 006 morts. Plus de 300 000 tests ont déjà été menés dans ce pays de 83 millions d'habitants, selon les dernières statistiques officielles.

