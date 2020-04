Coronavirus: le président allemand plaide pour plus de solidarité en Europe

La pandémie actuelle et les mesures contraignantes imposées aux populations poussent les responsables politiques à s'adresser à leurs concitoyens. Après Angela Merkel qui a prononcé récemment une allocution télévisée, c'est le président allemand qui en fait de même ce samedi soir. Frank-Walter Steinmeier a placé la solidarité au coeur de son discours.

De notre correspondant à Berlin,

Frank-Walter Steinmeier a fait preuve de retenue depuis le début de la pandémie. Le chef de l’État exerce en Allemagne une autorité morale et ne gère pas au jour le jour le pays. Son allocution en plein week-end de Pâques est une première hormis ses traditionnels vœux de Noël.

Le président allemand a salué la résolution de ses concitoyens dans la crise, qu'il s'agisse du personnel soignant aux avant-postes comme de chaque citoyen. Il a souhaité que la cohésion actuelle de la société laisse des traces une fois la crise terminée. « Le monde d’après sera un autre » pour Steinmeier qui voit le pire et le meilleur s’opposer.

Pour son pays, mais au-delà, Frank-Walter Steinmeier a plaidé pour plus de solidarité : « L’Allemagne ne peut pas sortir renforcée et en bonne santé de cette crise si cela ne vaut pas pour nos voisins en Europe. 30 ans après la réunification de notre pays, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous ne sommes pas appelés à faire preuve de solidarité avec l'Europe, nous nous y devons. »

Au-delà de l’Europe, Frank-Walter Steinmeier rejette le repli sur soi et les solutions nationales. Les résultats de la recherche, de futurs vaccins et thérapies doivent être partagés et être accessibles aux plus pauvres.

Avec les chefs d’État de la Jordanie, de l'Éthiopie, de l'Équateur et de Singapour, Steinmeier a plaidé pour une alliance globale permettant aux avancées contre la pandémie de profiter à tous.

