Un dimanche de Pâques 2.0, une première dans l'histoire de l'Église

Églises vides, le pape François seul sans fidèles dans la Basilique Saint-Pierre pour la messe de Pâques, pas de bénédiction « urbi et orbi » au balcon comme le veut la tradition : ce dimanche de Pâques confiné pour pandémie restera une première dans l’histoire de l’Église.

Pâques, fête majeure du calendrier liturgique, est une fête joyeuse chez les chrétiens. Le dimanche de Pâques rassemble traditionnellement les fidèles, c’est ce jour-là que les pratiquants occasionnels choisissent de venir à l’église.

Et ce week-end de trois jours est aussi pour tous l’occasion de retrouvailles familiales et amicales. Mais avec le Covid-19, la fête de Pâques rime cette année avec un sentiment d’isolement, notamment chez les personnes âgées et aussi pour tous avec un sentiment d’anxiété.

Sur le plan du culte, la messe de ce dimanche sera suivie à travers le monde à la télévision et sur les écrans d’ordinateur, les messes télévisées qui ont d’ailleurs explosé leur record d’audience pendant le carême.

Solitude des fidèles, solitude des prêtres aussi, c’est une Pâque inédite dans l’histoire de l’Église où dans des temps anciens d’épidémie on conjurait le sort par des processions. Aujourd’hui internet permet vivre sa foi en ligne relié avec d'autres. Et la Pâque 2020 restera dans les annales de l’Église comme la Pâque 2.0.

♦ Reportage : des confessionnals itinérants en Pologne

En Pologne, les fêtes de Pâques sont encore plus importantes que Noël. Dans ce pays d’Europe très pratiquant, se retrouver en famille pour le repas traditionnel du dimanche, ou pour tout le week-end, est fortement déconseillé. Bien que pas interdit par les autorités. En cette période pascale, les Polonais ont aussi l’habitude d’aller se confesser, mais comme les églises sont fermées, entre les messes, des prêtres se sont installés sur les parkings de leur paroisse. On peut se confesser auprès d’eux, tout en respectant les distances sanitaires de sécurité.

De notre correspondant à Varsovie, Thomas Giraudeau

Un prêtre, assis sur une chaise, au milieu d’un immense parking, et devant lui, une voiture avec à son bord un fidèle en train de se confesser à travers la vitre. Devant cette immense église, on se croirait presque au drive d’un fast food.

Natalia, une jeune femme, est dans la file d’attente. « C’est sûrement bizarre, inhabituel, mais c’est super qu’on ait cette possibilité, se réjouit-elle. Cela me stressait d’aller dans un confessionnal traditionnel dans l'église, à cause du coronavirus. Ici, on est en plein air. C’est vraiment l’une des meilleures solutions. »

C’est au tour de Rafal, un père de famille, de se confesser, à la vu de tous, mais suffisamment loin des autres fidèles pour ne pas être entendu.

« Je pense que la distance est suffisante pour pouvoir se confier, dit-il. Les prêtres, ici, sont créatifs dans la situation que nous vivons aujourd’hui. La confession est fondamentale durant la période de Pâques, donc c’est vraiment bien de pouvoir l’accomplir quand même. »

« Nous avons un très grand parking devant l’église, autant l’utiliser », s’amuse le père Bartosz Kuczmarski. « Je dirais qu'il n'y a pas de différence avec une confession traditionnelle, ajoute-il. Quelqu’un vient se délivrer de ses péchés et Dieu le réconforte. Mais je comprends que beaucoup de gens puissent se sentir mal à l'aise parce que là, ils parlent au prêtre en face-à-face. »

Se confesser via Internet ou par téléphone est interdit, alors l’initiative, ici, a du succès. Le père Kuczmarski vient de confesser 50 fidèles en quatre heures.

