Coronavirus: les militaires belges réquisitionnés pour aider les maisons de retraite

Le personnel soignant manque en Belgique. Et les établissements pour personnes âgées sont très touchés par le Covid-19. Le gouvernement fédéral a donc décidé de mettre l'armée à la disposition des maisons de retraite.

De notre correspondante à Bruxelles,

Dans une maison de retraite de la région bruxelloise, à Jette, il ne restait plus que 3 personnes pour s'occuper des 80 résidents ! Seule solution : faire appel à l'armée. Plusieurs maisons de repos sont en effet concernées par le manque de personnel soignant, lui-même malade ou épuisé...

Désormais, des militaires sont là pour désinfecter les chambres, mais aussi participer à l'élaboration des repas, les apporter aux personnes âgées et débarrasser les plateaux. Le gouvernement fédéral a pris cette décision, car on compte déjà plus de 800 morts dans ces maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles. Des militaires ambulanciers vont aussi remplacer les infirmières et les aides-soignants dans ces établissements pour des soins médicaux.

Les soldats ont dû apprendre à porter une autre tenue que leur uniforme, car ils font aussi face à des résidents atteints par le Covid-19. Comment mettre et retirer gants, masques et blouse médicale en toute sécurité ? « Ils sont arrivés avec leur uniforme militaire. Cela nous a impressionnés, raconte la directrice d'un établissement. Nous leur avons fourni une blouse, maintenant, ils nous redonnent le sourire ».

