Coronavirus: des Français insultés dans la Sarre, région frontalière allemande

Des crachats lors de promenades ou à la caisse de supermarchés scandés de « Retourne dans ton pays du Corona ». La Sarre, région allemande frontalière, a été marquée ces dernières semaines par des actes anti-français après que la région Grand Est voisine était déclarée zone à risque. Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas vient de condamner ces agressions.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

De notre correspondant à Berlin,

La petite ville de Gersheim a 13 kilomètres de frontières communes avec le département de la Moselle côté français. Des frontières ouvertes depuis tout juste 25 ans. Pour le maire Michael Clivot, un Franco-Allemand, leur fermeture récente par l’Allemagne et les incidents anti-français dans sa région sont des événements douloureux.

Dans un message vidéo, il s’est adressé à la population pour dénoncer ces actes. « Nous avons un problème. Une région comme la nôtre, où Français et Allemands vivent ensemble, où la frontière n’est plus du tout visible, des incidents pareils, c’est quelque chose d’absolument inhabituelle. Mon appel était de faire comprendre que nous sommes dans la même crise. Ce n’est pas le moment et ce n’est pas bon pour l’avenir si maintenant les Français et les Allemands se mettent les uns sur les autres plutôt que de montrer la solidarité dans une crise pareille. »

La ministre de l’Économie de la Sarre, Anke Rehlinger, s’est excusée mercredi sur Twitter pour ces actes anti-français. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, originaire de cette région, les a condamnés ce week-end estimant : « Le coronavirus ne connaît pas de nationalité. Nous sommes tous dans le même bateau ».

Ces actes isolés remontent au mois de mars. Depuis seuls les travailleurs frontaliers et les camions de livraison sont autorisés à franchir la frontière. Michael Clivot espère que ces actes anti-français ne laisseront pas de traces.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner