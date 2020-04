Julien Assange, le fondateur de WikiLeaks, a eu deux enfants avec son avocate

Le fondateur australien de WikiLeaks Julian Assange, au balcon de l'ambassade équatorienne à Londres, le 19 mai 2017. REUTERS/Peter Nicholls

Texte par : RFI Suivre

L’une des avocates de Julian Assange vient de révéler qu’elle était en couple avec le fondateur de Wikileaks. C’est le Mail on Sunday qui a publié l’histoire. Ensemble, l’avocate, Stella Morris, et le fugitif ont eu deux jeunes garçons alors que l’Australien était confiné dans l’ambassade d’Équateur à Londres. Stella Moris a décidé de rendre public cette relation car elle craint pour la vie Julian Assange à cause de la pandémie du coronavirus.