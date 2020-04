Pâques: le message d'espoir du pape François sur fond de coronavirus

Le pape François a célébré seul la messe de Pâques au Vatican, le 12 avril 2020. Andreas Solaro/Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre

Comme chaque jour à Pâques, le pape François a célébré une messe avant de prononcer son message de Pâques et sa bénédiction « Urbi et Orbi », « à la ville et au monde ». Un message proclamé cette année depuis la basilique Saint-Pierre et non sur la place en raison des mesures de confinement.