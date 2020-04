Turquie: le ministre de l'Intérieur démissionne, critiqué pour sa gestion du confinement

Ahmet Bolat/Pool via REUTERS

Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a présenté sa démission dimanche soir. Le ministre avait annoncé vendredi à la dernière minute le confinement des habitants de 31 grandes villes pendant 48 heures pour freiner l'épidémie du Covid-19, poussant des foules de Turcs paniqués dans les commerces pour faire des provisions.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Istanbul,

Süleyman Soylu a annoncé sa démission sur Twitter, dans un court message entièrement consacré à la raison de son départ : le fiasco de vendredi soir, quand plus de 63 millions de Turcs avaient appris au dernier moment qu’ils resteraient confinés chez eux durant tout le week-end.

Selon les chiffres officiels, quelque 300 000 d’entre eux s’étaient rués en même temps vers les commerces encore ouverts, au risque de s’exposer au coronavirus ou de le transmettre à d’autres.

► À lire aussi : Coronavirus: après la panique, les Turcs cloîtrés chez eux

Le ministre sortant assure porter « l’entière responsabilité » de cette décision et de ses conséquences. Il demande « le pardon » non seulement de la nation, mais aussi de Recep Tayyip Erdogan, auquel il jure fidélité « jusqu’à la fin de (sa) vie ». Le président turc espère sans doute, avec cette démission qui ressemble plutôt à une éviction, mettre fin à la polémique créée par ces scènes de chaos.

Le départ de Süleyman Soylu est un séisme politique à l’échelle de la Turquie. Le ministre de l’Intérieur était une figure emblématique et très médiatique du gouvernement dirigé par Recep Tayyip Erdogan. Il était arrivé à ce poste juste après la tentative de putsch de l’été 2016 et incarnait, aux yeux des opposants et défenseurs de droits de l’homme, le virage répressif des dernières années.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner