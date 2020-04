Covid-19: Bono (U2) active son carnet d'adresses pour trouver du matériel médical

En Irlande, le gouvernement joue la carte du soft power et a fait appel au chanteur emblématique du groupe de rock U2, Bono, et à son carnet d'adresses pour mener le combat contre la pandémie de coronavirus.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Dernier courrier en date pour l'interprète de With or Without You, celui à destination de Moon Jae-in, le président sud-coréen. Bono a salué sa réponse à la crise sanitaire et a demandé si Séoul pouvait fournir du matériel de protection à l'Irlande - qu'il financerait lui-même. Le président Moon a indiqué qu'il ferait tout son possible.

Un peu plus tôt ce mois-ci, le leader du groupe U2 s'est muni de son épais carnet d'adresses et sollicité des gens d'affaires et des entrepreneurs pour acheminer du matériel de Chine. La cargaison est arrivée la semaine dernière en Irlande.

Au début de l'épidémie, début mars, le gouvernement a appelé une poignée de célébrités à jouer de leur notoriété pour trouver des masques et des surblouses. Engagé pour les droits humains depuis des années, Bono aurait pu écrire une chanson, comme il l'a fait contre le sida ou la faim dans le monde. « Cette fois-ci, il me semblait plus juste d’agir que d’écrire », a-t-il expliqué.

De quoi relancer l'un des sports nationaux en Irlande : ironiser sur la perfection apparente du chanteur-compositeur-interprète-businessman-philantrope.

