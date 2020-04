Migrants: les ONG s'inquiètent du manque de navires de secours en Méditerranée

Des policiers maltais s'entretiennent avec des migrants débarquant d'un navire militaire qui est arrivé à Senglea dans le Grand Port de La Valette, à Malte le 10 avril 2020. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Texte par : RFI Suivre

Avec la météo clémente les traversées de migrants reprennent depuis la Libye, les tragédies aussi. Un naufrage entre Tripoli et Malte a fait dimanche plusieurs dizaines de victimes, annonce l’agence italienne Ansa. Les ONG s’inquiètent, il n’y a plus de navire de secours dans la zone, et Malte, l’Italie et la Libye ont déclaré que leurs ports ne pouvaient plus être considérés comme des « ports sûrs » en raison de l’épidémie.