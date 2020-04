Coronavirus: Moscou lance un système de laisser-passer électronique pour les déplacements

Un point de contrôle alors les autorités de Moscou ont renforcé les mesures pour empêcher la propagation du Covid-19, à Moscou, le 13 avril 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Texte par : Daniel Vallot

En Russie, le nombre de cas de coronavirus est en train de s’envoler : près de 3 000 nouveaux cas en 24 heures et les autorités ne cachent plus leur inquiétude face à la propagation de la maladie. Résultat : le contrôle des mesures de confinement se fait plus sévère. À Moscou, un laisser-passer électronique sera demandé à tous les automobilistes et les utilisateurs des transports en commun.