Coronavirus: au Royaume-Uni, les maisons de retraite tirent la sonnette d'alarme

Au Royaume-Uni, les responsables des maisons de retraite préviennent que le coronavirus touche de plein fouet leurs établissements et critiquent le gouvernement qui omet systématiquement les décès de personnes âgées dans son décompte quotidien. Ils demandent une aide gouvernementale d’urgence.

De notre correspondante à Londres,

« Les personnes âgées sont abandonnées comme des agneaux à l’abattoir ». Cette phrase choc on la doit à la baronne conservatrice Ros Altmann, ancienne ministre des Retraites qui, avec de nombreux responsables du secteur, dénonce le silence des autorités britanniques sur les ravages provoqués par le coronavirus dans les hospices et maisons de retraite.

La pandémie a causé jusqu’à présent 12 107 décès, mais les statistiques du gouvernement ne prennent en compte que les décès à l’hôpital et pas en maisons de retraite ni à domicile, ce qui fait craindre un nombre de victimes beaucoup plus lourd.

Quelque 400 000 personnes âgées vivent dans environ 11 000 maisons de retraite au Royaume-Uni ; plus de 2 000 de ces établissements sont désormais touchés par l’épidémie.

Plusieurs associations réclament donc un décompte incluant les morts dans les maisons de retraite ainsi qu’une aide d’urgence face à l’épidémie alors que leurs établissements manquent tous d’équipements de protection et que leurs pensionnaires ne sont pas prioritaires pour être testés.

Sur la défensive, le gouvernement assure que les retraités et leurs soignants n’ont « pas été oubliés » et promet de tout faire pour remédier à la situation, mais sans plus de précisions alors que le pays s’attend à atteindre un pic de la maladie dans les prochains jours.

