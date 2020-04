Pologne: manifestation inédite, malgré la pandémie, contre l'interdiction de l'avortement

Manifestation en temps de pandémie, à Varsovie, Pologne le 14 avril 2020. Maciek Jazwiecki/Agencja Gazeta via REUTERS

Texte par : Thomas Giraudeau Suivre

En Pologne, un projet de loi très polémique, à l’initiative d’organisations ultra-catholiques, fait son retour au Parlement ce mercredi. Il veut interdire l’avortement en cas de malformation du fœtus. C’est l’un des trois seuls cas autorisés par la loi polonaise, une des plus restrictives d’Europe. Les députés doivent approuver ou rejeter ce texte ce mercredi. Le parti Droit et Justice, au pouvoir, a déjà tenté à plusieurs reprises de restreindre l’accès à l’IVG. Alors, pour mettre la pression sur les élus, des associations féministes et des milliers de citoyens protestent de manière originale. Car en ces temps de pandémie, impossible de manifester dans les rues.