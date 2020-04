Confinement: les agriculteurs britanniques font appel à la main d’œuvre roumaine

Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Confrontés à un manque criant de main d’œuvre pour assurer leurs récoltes en pleine épidémie de coronavirus, les agriculteurs du Royaume-Uni ont commencé à faire venir, par avions charters, des travailleurs agricoles roumains.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Voilà déjà plusieurs semaines que les agriculteurs britanniques préviennent que le confinement dû au coronavirus risque de les obliger à laisser périr leurs récoltes dans les champs faute de main d’œuvre.

Un appel à « nourrir la nation » soutenu par le ministère de l’Environnement a été lancé auprès des étudiants et de tous les employés de secteurs comme la restauration actuellement au chômage. Mais cette campagne a échoué à recruter suffisamment de travailleurs britanniques alors que le secteur a besoin de quelque 70 000 saisonniers pour cueillir et emballer fruits et légumes.

Le Royaume-Uni s’est donc mis d’accord avec la Roumanie pour lever les restrictions de déplacement et faire venir des travailleurs, comme l’avait déjà fait l’Allemagne il y a trois semaines. Cent-cinquante travailleurs roumains arrivent par un vol charter ce jeudi, dans le respect des règles sanitaires assurent les deux pays. Cinq autres vols sont prévus d’ici juin.

Questions sur les conditions de vie

Tous les passagers embarquant en Roumanie devront remplir un questionnaire de santé. Leur température sera prise avant de monter à bord et à la descente de l’avion, du gel pour les mains et un masque leur seront également distribués.

Néanmoins les producteurs britanniques restent très flous sur les conditions de vie de ces saisonniers étrangers une fois sur place. Les plus grandes fermes logent leurs travailleurs mais pas toutes et certains s’inquiètent déjà du risque de voir surgir des foyers d’infection sans véritables mesures de distanciation.

