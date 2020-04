Fêter Pâques en Grèce au temps du coronavirus

Tout comme les églises catholiques le week-end dernier, les lieux de culte orthodoxes comme cette église d'Athènes le vendredi 17 avril, sont vides en raison de l'épidémie de coronavirus. ARIS MESSINIS / AFP

Texte par : RFI Suivre

En Grèce, où plus de 90% des habitants sont orthodoxes, la fête de Pâques, qui se déroule ce week-end et commémore la résurrection de Jésus Christ, est la plus importante célébration religieuse de l’année. Elle est d’habitude l’occasion pour de nombreux Grecs de se réunir à la campagne et d’investir les églises, une tradition mise à mal par le confinement depuis le 23 mars pour faire face à la pandémie de coronavirus.