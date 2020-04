La Serbie vit une Pâque orthodoxe sous strict confinement

Une interdiction totale de circuler, sans exception, est en vigueur depuis vendredi 17h et ce jusqu’à mardi matin, afin d'empêcher les fidèles de se rendre à l'église.

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Pour les orthodoxes, la célébration de Pâque est la plus importante du calendrier religieux, plus importante même, que la fête de Noël. Traditionnellement, les fidèles suivent une courte procession avant de se rendre à l’église, où les rituels impliquent notamment d'embrasser et de toucher des icônes.

Pour le responsable du cabinet de crise du gouvernement, l'épidémiologiste Predrag Kon, il était impensable de laisser les croyants risquer la contagion dans les églises. Mais le gouvernement hésitait à s'opposer à la très influente Église serbe et au patriarche, qui avait même demandé une exception à l'état d'urgence pour les fidèles.

Predrag Kon avait dû mettre sa démission dans la balance pour que le gouvernement décide finalement l'interdiction totale de circuler pendant le week-end de Pâque, ce qui équivaut de fait à une interdiction de se rendre à l’église, mais sans le dire.

Lieux de culte fermés

L’Église est divisée, et c'est seulement après un entretien avec le président que le patriarche a finalement déconseillé aux fidèles de se rendre à l’église. Le synode n'a pas plié mais il est difficile de savoir si certaines églises sont ouvertes.

En tout cas à Belgrade, certains lieux de culte sont fermés, avec un cadenas très visible sur la porte, en accord avec le patriarche mais en contradiction avec le droit canonique. Une première.

