Coronavirus: des centaines de croisiéristes débarquent enfin à Barcelone et Marseille

Après un mois d'errance, une partie des passagers du « Costa Deliziosa » a enfin pu débarquer à Barcelone, ce lundi 20 avril, dont 400 ressortissants français. À Marseille, plus de 1 700 passagers du navire « Magnifica » ont aussi commencé à débarquer.

Avec notre correspondante, Elise Gazengel

Voilà un mois qu'ils attendaient un débarquement. Tôt ce lundi, plusieurs centaines de passagers du bateau Costa Deliziosa ont finalement pu toucher terre ferme à Barcelone, en Espagne, avant de rejoindre leur domicile. Au total, 170 Espagnols, une poignée de Portugais mais aussi 400 Français, qui prendront un bus pour rejoindre Montpellier (sud de la France) où ils passeront une nuit avant de rejoindre leur destination finale.

Le reste des 2 700 passagers débarquera à Gênes, en Italie, dès demain avant d'être rapatrié dans leurs pays respectifs.

Partie en mer début janvier pour un tour du monde, la croisière avait dû interrompre son programme le 15 mars dernier à cause de la pandémie du Covid-19.

Alors ce matin, les touristes partageaient leur joie et soulagement de pouvoir enfin rentrer chez eux mais aussi une certaine peur face à un virus qu'ils n'ont, par chance, pas connu à bord. Beaucoup enfin se disaient attristés de terminer leur tour du monde dans des circonstances si particulières.

À Marseille, 700 Français du navire Magnific descendent aussi

À Marseille, plus de 1 700 passagers, dont 700 Français, du navire « Magnifica », où aucun cas de Covid-19 n'a été détecté, ont commencé également à débarquer ce lundi après un tour du monde écourté, a annoncé la compagnie MSC Croisières.

Depuis le 15 mars 2020, les autorités françaises ont autorisé l'accostage au port de Marseille de six navires de croisière, « ayant permis le rapatriement de plus de 2 200 passagers français et européens », avait indiqué la préfecture des Bouches-du-Rhône vendredi dernier.

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine fin 2019, plusieurs navires de croisière sont, de fait, devenus des foyers dans la pandémie. Considérés comme de véritables bombes à retardement, certains ont été refusés par plusieurs ports.

D'autres, non touchés par des cas de Covid-19, ont dû modifier leurs itinéraires en raison de la fermeture des ports et frontières dans certains pays. Des groupes de croisières comme Costa et MSC ont décidé d'interrompre tous les départs jusqu'à fin mai en raison de la crise sanitaire.

