Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie le lundi 20 avril

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 165 216 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, et plus de 2 403 410 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Certains pays entament prudemment le déconfinement de leur population.

La France franchit la barre des 20 000 morts

La France passe la barre des 20 000 morts, avec 547 décès supplémentaires en 24 heures. Au total, 20 265 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie début mars. Mais pour le douzième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est en baisse : elles sont encore 5 863 ce lundi (-61), alors que la France ne comptait que 5 000 lits en réanimation avant le début de l'épidémie.

Le confinement mis en place le 17 mars dernier commence à être assoupli : à compter de ce lundi, les visites sont de nouveau autorisées dans les Ehpad et les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Mais celles-ci sont limitées à deux personnes et les contacts physiques avec les résidents sont proscrits. La Poste, dont les services ont été réduits avec la crise du coronavirus, annonce que les facteurs passeront un jour de plus par semaine dans toute la France à partir de ce mardi pour distribuer le courrier.

En Italie, le nombre de malades du Covid-19 a baissé ce lundi pour la première fois, passant à 108 237, soit 20 de moins que la veille. Il y a eu 454 morts supplémentaires recensés, un peu plus que la veille. Avec un bilan total de 24 114 morts, les premières mesures d'allègement ne seront pas prises avant le 3 mai. Mais peu à peu, les entreprises rouvrent, même si c'est de façon partielle et avec beaucoup de précautions.

En Espagne, 399 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures contre 410 la veille. Il s'agit des chiffres les plus bas depuis quatre semaines. Au total, 20 852 personnes ont succombé à la maladie. Le confinement particulièrement strict doit rester en place jusqu’au 9 mai. Les enfants seront cependant autorisés à sortir pour la première fois pour prendre l'air à partir du 27 avril, dans des conditions qui restent à préciser.

Au Royaume-Uni, l'épidémie due au coronavirus a fait 449 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux, soit la plus faible augmentation depuis deux semaines au moins. Mais le gouvernement n’envisage pas encore de sortir du confinement instauré le 23 mars dernier. Depuis le début de l'épidémie, 16 509 personnes sont décédées de la maladie Covid-19 dans les hôpitaux et 124 743 ont été infectées.

Plusieurs pays européens assouplissent leurs mesures de confinement

Avec 135 000 cas recensés et environ 4 000 décès, l’Allemagne, locomotive économique européenne, assouplit également les mesures restrictives mises en place pour lutter contre la pandémie. Les autorités permettent la réouverture des magasins d'une surface inférieure à 800 m2. Cela concerne notamment les commerces d'alimentation, librairies, garages, magasins de vêtements et fleuristes. Fédéralisme oblige, la mesure est appliquée de façon sensiblement différente dans les seize Etats-régions du pays. Ecoles et lycées, eux, rouvriront progressivement à partir du 4 mai. La situation reste « fragile », prévient cependant la chancelière Angela Merkel.

Le Luxembourg, lui, rouvre les chantiers de construction, les centres de recyclage municipaux, les magasins de bricolage, les paysagistes et les jardineries. Mais le masque est obligatoire dans les lieux où une distance de sécurité de deux mètres ne peut être respectée, tels que les transports en commun. Le duché compte à ce jour 3 550 cas confirmés de Covid-19 et 73 décès.

En Norvège, crèches et écoles maternelles rouvrent. Les résidences secondaires sont de nouveau accessibles. En Slovénie, certains petits commerces ont pu rouvrir leurs portes lundi, en imposant de strictes mesures de distanciation sociale. Les parcours de golf ou terrains de badminton peuvent également rouvrir, car il ne s'agit pas de sports de contact. Les Slovènes, qui avaient interdiction de quitter leur ville de résidence depuis le 30 mars, ont désormais le droit de se rendre le week-end dans leur résidence secondaire.

Au Danemark, les petits commerces ont reçu l’autorisation de rouvrir leurs portes à condition de respecter de strictes conditions sanitaires et de séparation. Le gouvernement a par ailleurs décidé d'exclure les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux des dispositifs d'aide mis en œuvre face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. La Pologne a pris la même mesure.

En République tchèque, le déconfinement a commencé et doit s’étaler jusqu'au 8 juin. Les marchés en plein air, les artisans et petits commerçants, les écoles et les universités ont commencé à rouvrir. En Serbie, il débutera demain. Le confinement des personnes âgées sera allégé et l'activité pourra reprendre dans certains secteurs. L'Albanie autorise la relance de l'activité économique dans quelque 600 secteurs, dont l'agriculture, l'élevage, la production alimentaire, l'industrie minière et textile, la pêche...

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi à Vladikavkaz, dans le Caucase russe, contre les mesures de confinement pour enrayer la pandémie de Covid-19, des manifestants soulignant les difficultés économiques qu'elles ont engendrées. La Russie compte ce lundi 47 121 cas de coronavirus officiellement confirmés, dont 405 mortels, mais n'a pas encore atteint le pic de la pandémie.

L'épidémie poursuit sa progression au Japon

Le Japon comptabilise désormais le plus de cas en Asie après la Chine et l'Inde. Il a dépassé les 10 000 ce week-end, malgré l'instauration de l'état d'urgence. Le dernier bilan du ministère de la Santé a fait état de 171 décès sur 10 751 cas dans l'archipel depuis le début de la crise, en hausse de quelque 400 cas en 24 heures.

En Corée du Sud, une partie de la population a repris le chemin du travail, mais aussi des centres commerciaux, des parcs, des parcours de golf et même de certains restaurants en vertu de l'assouplissement des mesures de distanciation sociale décidé au cours du week-end. Seulement 13 nouveaux cas ont été annoncés ce lundi. Le bilan des décès est de 236 morts depuis le début de l'épidémie.

En Inde, le gouvernement a autorisé une reprise partielle de l’activité économique à partir de ce lundi. Sont concernées certaines industries : la construction, les plantations, la pêche, principalement dans les zones rurales. Mais le retour au travail se heurte à des difficultés pratiques. Les transports sont à l’arrêt, les frontières entre Etats fermées et les chaînes d’approvisionnement à l’arrêt. L'Inde a recensé à ce jour 559 morts sur 17 656 cas confirmés de coronavirus, selon le dernier décompte officiel lundi matin. Ces chiffres sont vraisemblablement partiels en raison de la faiblesse du dépistage.

En Iran, l'activité économique reprendre partiellement, la mortalité repart à la hausse

L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie, a récemment autorisé certaines entreprises à rouvrir leurs portes, afin de ne pas fragiliser davantage une économie déjà plombée par les sanctions américaines. Parallèlement à la reprise de l’activité, le nombre de décès repart à la hausse. Selon les chiffres officiels, le Covid-19 a tué 5 209 personnes sur 83 505 cas enregistrés officiellement.

En Israël, certaines professions ont pu reprendre le travail dimanche et quelques grandes rues commerçantes, fermées depuis le confinement entamé le 17 mars, ont pu rouvrir. Le gouvernement a également autorisé un retour à l'école d'enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, par groupe de trois maximum.

Manifestations aux Etats-Unis et au Brésil contre le confinement

Après une série de rassemblements dans une dizaine d'Etats ce week-end et d'autres prévus lundi en Californie et dans l'Ohio, près d'un millier de personnes ont manifesté ce lundi contre le confinement à Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie. Cette manifestation était la première d'envergure dans cet Etat gouverné par un démocrate, Tom Wolf, et considéré comme un des Etats-clés pour l'élection présidentielle de 2020. La Pennsylvanie a enregistré plus de 33 000 cas de coronavirus et 1 204 décès, devenant le quatrième Etat américain le plus touché, loin derrière New York, le New Jersey et le Massachusetts. Les Etats-Unis sont le pays le plus atteint par l'épidémie au monde, avec plus de 40 000 morts.

Au Brésil, le président Jair Bolsonaro espère que les mesures de confinement prises par les gouverneurs des Etats pour endiguer le coronavirus seront levées dès cette semaine, alors que le pic de la pandémie n'a pas encore été atteint. Le dernier bilan officiel dénombre 38 654 cas confirmés et 2 462 décès, et le ministère de la Santé estime que le pic pourrait être atteint courant mai-juin.

