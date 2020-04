Covid-19 en Grèce: manifestation de demandeurs d’asile devant le camp de Moria

Dans un camp de fortune pour réfugiés et migrants à côté du camp de Moria, lors d'un verrouillage à l'échelle nationale pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus, sur l'île de Lesbos, Grèce 02 avril 2020. REUTERS / Elias Marcou

Texte par : Joël Bronner Suivre

En Grèce, plusieurs dizaines de demandeurs d’asile - majoritairement originaires de pays africains - ont organisé ce mercredi une manifestation devant le camp de Moria, sur l’ile de Lesbos. Un mouvement de protestation notamment motivé par les risques d’exposition au Covid-19. Dans l’espace insalubre et surpeuplé du plus grand camp d’Europe, ni hygiène appropriée ni distanciation sociale ne sont en effet applicables par une population, confinée depuis la mi-mars et qui se sent par ailleurs largement abandonnée.