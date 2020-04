Covid-19: les 27 chargent la Commission de présenter un fonds de relance d'ici le 6 mai

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse après le sommet de l'UE en visioconférence à Bruxelles, ce jeudi 23 avril 2020. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Texte par : Pierre Benazet Suivre

Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l’Union européenne se sont réunis pendant un peu plus de quatre heures par visioconférence ce jeudi pour la quatrième fois depuis le début de la pandémie. Au centre des débats, la délicate question de la relance de l’économie européenne après la pandémie. Les 27 n’ont pas encore réussi à trouver un plan de relance complet et donnent mission à la Commission européenne de préparer un plan.