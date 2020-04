À la Une: En Bosnie-Herzégovine, la communauté islamique se prépare à un ramadan confiné

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Bosnie-Herzégovine : la communauté islamique se prépare à un ramadan confiné

Le ramadan a commencé le 23 avril et les musulmans de Bosnie-Herzégovine s’apprêtent à vivre un mois particulier sans célébrations ni prières collectives. En revanche, le coronavirus a permis à la Communauté islamique d’obtenir en urgence la chaîne de télévision qu’elle réclamait depuis des années.

Islam des Balkans : une tradition de tolérance menacée ?

La Bosnie-Herzégovine veut ficher les réfugiés avant de les expulser

« La Bosnie-Herzégovine n’est pas un parking pour migrants. » Le ministre de la Sécurité Fahrudin Radončić a tenu mercredi des propos très agressifs contre les réfugiés, assurant que leur fichage avait commencé, première étape avant leur expulsion prochaine.

Réfugiés : sur la « route des Balkans », pris au piège des frontières fermées

Réfugiés en Grèce : la tension reste maximale dans les îles

Kosovo : un gouvernement en sursis par temps d’épidémie

Pressé de former un nouveau gouvernement sans convoquer d'élections, le Président Hashim Thaçi a chargé la LDK de choisir un mandataire, qui a désigné Avdullah Hoti. Le Premier ministre sortant, Albin Kurti, saisira la Cour constitutionnelle si la procédure se poursuit.

Albin Kurti dénonce l’intervention directe des États-Unis dans la crise au Kosovo

Environnement : la Bulgarie paie cher la libre circulation des déchets européens

Grâce à l’économie circulaire vantée par l’UE, les déchets européens transitent des pays riches du centre vers ceux de la périphérie pauvre. Mafieux et homme d’affaires peu scrupuleux profitent d’un « marché vert » en pleine explosion et fort mal contrôlé. Un partenariat gagnant-gagnant, sauf pour les populations des Balkans et l’environnement.

Croatie : le coronavirus aura-t-il raison de la capitale européenne de la culture à Rijeka ?

Ce devait être l’année de la « renaissance » pour Rijeka, capitale européenne de la culture 2020. Las, avec le coronavirus, expositions et événements sont annulés un à un. La ministre croate de la Culture annonce déjà qu’elle ne paiera pas les factures et qu’un report en 2021 n’est pas envisageable. Chronique d’un gâchis.

Roumanie : en plein coronavirus, le seul fabricant de respirateurs fait faillite

C’était une « entreprise d’importance stratégique » née il y a un siècle, durant l’épidémie de grippe espagnole. Privatisée en 2000, l’usine ITM, seul fabricant de respirateurs médicaux de Roumanie, vient de fermer ses portes, en pleine épidémie de Covid-19.

Classement RSF 2020 : les Balkans toujours mauvais élèves en Europe

Reporters sans Frontières vient de publier son classement annuel de la liberté de la presse parmi 180 États. Les Balkans stagnent encore au fond du classement européen, avec un grand écart entre la Turquie (154e) et la Slovénie (32e). La situation reste très préoccupante en Serbie et Bulgarie. Compte-rendu pays par pays.

Croatie : le coronavirus fragilise la presse, surtout si elle est indépendante

Les grandes épidémies du passé • Première Guerre mondiale : le paludisme sur le front de Salonique

Sur le Front d’Orient, les armées de la Triple entente ne se sont pas seulement battues contre les troupes des Empires centraux, elles ont aussi dû affronter un autre adversaire redoutable : le paludisme. Vite mise sur pied, la Mission antipaludique va permettre d’enrayer la maladie chez les soldats et au sein de la population locale. En posant les bases de la lutte moderne. Histoire.

Les grandes épidémies du passé • Monténégro : la grippe espagnole plus meurtrière que la guerre

Penser au temps du Covid-19 • Svetlana Slapšak : « nous aurons besoin d’une nouvelle idéologie »

L’épidémie n’attaque pas que les corps humains, ce sont aussi les structures de la société qui vacillent, favorisant la culture de la délation et les dérives autoritaires. Pourtant, de nouvelles solidarités émergent aussi : c’est sur cette base qu’il faudra reconstruire un nouveau corpus idéologique. L’analyse de l’anthropologue Svetlana Slapšak.

Portfolio : la métamorphose d’Elena, femme trans de Bosnie-Herzégovine

Elle s’est toujours « sentie femme », même si le prénom sur sa carte d’identité indiquait le contraire. Elena a donc décidé d’entamer sa transition pour changer de sexe et se rend régulièrement à Belgrade pour préparer l’opération. La photographe Jeanne Frank la suit durant cette métamorphose.

Turquie : les cinq séries qui cartonnent en temps de confinement

Loin des soap operas largement exportés, le Courrier des Balkans vous propose cinq séries turques pour occuper vos journées pendant le confinement. Et il y en a pour tous les goûts, des histoires policières, de l’histoire, du fantastique, et même un peu d’amour. La sélection de notre correspondante Claire Corrion.

