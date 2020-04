Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie vendredi 24 avril

La pandémie a tué plus de 192 000 personnes dans le monde. 2,7 millions de cas ont été diagnostiqués. L’Organisation mondiale de la santé mobilise pour un accès universel aux vaccins.

En France : un plan pour soutenir de l'hôtellerie-restauration

L'épidémie a fait 22 245 morts en France depuis début mars, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse. Une décrue continue depuis maintenant 16 jours, indique le directeur général de la Santé.

Le président Macron a rencontré des représentants de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Les cafés, restaurants et bars sauront fin mai quand ils pourront rouvrir et qu’ils bénéficieront de mesures de soutien renforcées. Un quart des restaurateurs seraient menacés de fermetures définitives selon les estimations de professionnels du secteur. Le sport et la culture seront aussi bénéficiaires de mesures de soutien. Le Parlement a adopté définitivement le nouveau budget de crise et son plan d'urgence de 110 milliards d'euros.

Les commerces de tissu sont autorisés à rouvrir dès aujourd’hui pour « permettre à chaque Français qui le souhaite de se procurer les matières premières nécessaires » pour des masques, en prévision du déconfinement prévu le 11 mai.

L'épidémie a fait 420 morts en 24 heures en Italie, soit le bilan le plus faible depuis le 19 mars, mais le nombre de nouveaux cas est remonté à 3 021, alors qu'il était de 2 646 jeudi. Au total, l'Italie compte 25 969 décès et 192 994 cas confirmés. Mais on constate aussi l’augmentation du nombre de guérisons. Environ mille personnes ont quitté l’hôpital depuis hier.

L'Italie prévoit un déficit public à 10% du PIB et la dette à 155% en 2020.

Trop tôt pour déconfiner le Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le bilan s'est alourdi de 684 morts à l'hôpital vendredi, portant à 19 506 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie. Ce bilan des autorités ne prend toujours pas en compte les maisons de retraite où plusieurs milliers de personnes âgées sont mortes.

Le pays attend le retour aux commandes du Premier ministre Boris Johnson, en convalescence depuis sa sortie de l'hôpital. Ce matin, le ministre de la Santé Matt Hancock assure que le chef du gouvernement « est en très bonne forme ». Malgré la pression montante, y compris dans les rangs conservateurs, le gouvernement exclut pour l'heure tout assouplissement du confinement. Le Royaume-Uni est confronté au pic de la pandémie et il est « trop tôt » pour relâcher les mesures en place, de crainte de subir « une deuxième vague », estime Matt Hancock. A l'opposé, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a indiqué hier que l'Ecosse sortirait du confinement graduellement, assurant néanmoins que des mesures de distanciation sociale resteront en place dans la durée.

En Autriche, un plan pour les écoles

La Fédération néerlandaise de football met officiellement fin au championnat sans désigner le champion de cette saison. C’est le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat.

En Autriche, le gouvernement a présenté ce matin son plan pour les écoles. Les cours vont reprendre progressivement, par niveau : à partir du 4 mai, ceux qui passent cette année l'équivalent du baccalauréat. Pour les élèves de 6 à 14 ans, ce sera à partir du 18 mai et pour les plus âgés à partir du 3 juin. Les classes seront séparées en deux. Le port du masque sera obligatoire pour les élèves de plus de 10 ans et une distance d'un mètre devra être respectée entre chaque élève.

Le gouvernement tchèque assouplit ses mesures de restriction et annonce l'ouverture des frontières aux voyages d'affaires en provenance de l'Union européenne (UE).

La Bulgarie ferme, elle, sa frontière avec la Turquie jusqu'à lundi prochain pour éviter les aller retours pendant le mois de Ramadan; seuls les poids lourds pourront passer pendant le week-end. Les mosquées bulgares resteront fermées et les prières se feront en ligne.

Ramadan : rupture du jeûne à domicile

Des millions de musulmans vivent confinés le ramadan qui débute ce vendredi. Le repas de rupture du jeûne et la prière du soir se feront à domicile. Le Bangladesh et le Pakistan ont fermé les mosquées et interdit les rassemblements nocturnes mais dans la région indonésienne d'Aceh, des milliers de fidèles ont assisté à la prière du soir hier dans la plus grande mosquée de la capitale.

A Jérusalem, le Grand Mufti confirme que le Ramadan commence bien dès aujourd'hui mais l'esplanade des Mosquées est fermée. Toutes les mosquées de la ville le sont également. L'Arabie saoudite, qui abrite les deux premiers lieux saints de l'islam, ainsi que la plupart des pays arabes, annoncent aussi le début du ramadan ce vendredi mais imposent confinement et couvre-feu pour empêcher la propagation du virus. Des restrictions soutenues, dans la plupart des cas, par les autorités religieuses.

L'agence saoudienne SPA communique que la coalition militaire qui soutient le gouvernement face aux rebelles au Yémen, décide de proroger d'un mois une trêve unilatérale pour permettre au pays ravagé par la guerre de contenir la pandémie.

New-York veut être autorisé à se mettre en faillite

Le bilan de la pandémie dépasse désormais les 50 000 morts aux Etats-Unis qui enregistrent l'un des pires bilans en 24 heures (3 176 morts).

La charge financière de la gestion de la crise est si lourde pour l’état de New York que son gouverneur Andrew Cuomo demande au Congrès l’autorisation de se déclarer en faillite. New York reste l’état le plus touchés des Etats-Unis. Il refuse de sortir pour l’instant du confinement « cela ruinerait tous nos efforts jusqu’à présent »,dit Andrew Cuomo. D’autres Etats, tels que le Texas, le Vermont ou la Géorgie décide de rouvrir une partie de leurs commerces. Depuis quelques jours les manifestations se multiplient contre le confinement. Ce vendredi dans le Wisconsin, des sympathisants d’extrême droite appellent à se rassembler devant le siège du gouverneur à Madison.

Le président Trump évoque une thérapie originale : « Je vois que le désinfectant l'assomme (le virus) en une minute (...). Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ». Des déclarations jugées irresponsables par la communauté scientifique.

Face aux réactions indignées, il revient sur ses propos quelques heures plus tard… Le Congrès américain approuve un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars pour soutenir l'économie et les hôpitaux et renforcer les capacités de dépistage. Le plan promulgué dans la foulée par le président.

Au Salvador, l'Assemblée a mis fin à sa session après une forte quinte de toux d'une députée en pleine séance. Un « sérieux soupçon de Covid-19 à l'Assemblée », a tweeté le président salvadorien, ce qui a entraîné l'évacuation immédiate du bâtiment et la mise en confinement de la centaine de députés.

Résultats économiques en berne… pas pour le laboratoire Sanofi

En Russie, La Banque centrale s'attend à une baisse du PIB allant jusqu'à 6% en 2020 en raison des mesures de confinement et de la crise du marché pétrolier. « L'épidémie menace principalement la vie et la santé humaine mais a un impact tout aussi dangereux sur l'économie », affirme le président Vladimir Poutine

Mitsubishi anticipe une perte nette de 26 milliards de yens (224,1 millions d'euros). Le constructeur automobile, troisième membre de l'alliance Renault-Nissan, explique « qu’en dépit des efforts pour réduire davantage les coûts afin d'atteindre les objectifs (...), la sévère détérioration de la demande a très fortement dépassé ses prévisions ».

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi annonce un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 6,9%. Les ventes de Doliprane (paracétamol) ont notamment grimpé de plus de 20%. Un de ses principaux concurrents, le laboratoire américain Gilead voit son antiviral Remdesivir retoqué par la Chine après des essais cliniques sur le médicament, dont les résultats sont publiés brièvement sur le site de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avant d'être retirés.

Aucun mort à Hong Kong, 6 nouveaux cas seulement en Chine

Hong Kong pour la seconde fois cette semaine, n’enregistre aucun cas de contamination dont le nombre se stabilise à 1 035. Bonne nouvelle en Chine également qui rapporte 6 nouveaux cas seulement aujourd’hui et aucun décès. Dans une usine de masques de Pékin, des ouvriers font tourner les machines 24 heures sur 24. L'entreprise chinoise prépare une commande de 188 millions d'unités à destination de la France.

Les Philippines annoncent la prolongation du confinement, l’un des plus stricts au monde, jusqu’au 15 mai.

Au Japon, le maire d’Osaka fait scandale depuis qu’il a suggéré que les hommes devraient faire les courses durant la crise sanitaire car les femmes « prennent beaucoup trop de temps » pour choisir leurs achats.

Un inédit des Rolling Stones

Les Rolling Stones sortent à la surprise générale un enregistrement inédit : « Living In A Ghost Town » (vivre dans une ville fantôme) est la dernière chanson écrite par Mick Jagger et Keith Richards. Elle a été commencée l’an dernier à Los Angeles et Londres, puis finalisée pendant le confinement. Le texte parle de chaos, de destruction, de solitude et d’’isolement. Il évoque aussi un monde vidé de ses habitants, sans joie ni fête. Céline Dion annonce qu’elle reporte « les premiers mois de sa tournée européenne » du 21 mai au 25 juillet, « ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale ». 28 concerts dans 19 villes européennes sont concernés.

