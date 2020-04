Coronavirus: manifestations virtuelles en Russie pour protester contre le confinement

Même si elles restent marginales, comme aux Etats-Unis ou au Brésil, des manifestations ont éclaté en Russie cette semaine pour dénoncer le confinement. Mais dans ce dernier pays, elles se déroulent non pas dans la vraie vie, mais sur internet.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Moscou,

Tout s'est déroulé lundi sur un site très connu en Russie : Yandex Maps, un service de géolocalisation que l'on peut comparer à Google Maps, très utilisé par les Russes, et qui permet des commentaires géolocalisés pour signaler par exemple un accident ou un embouteillage. Ce service a été détourné de sa fonction originelle pour dénoncer les conditions du confinement.

Messages politiques autour du Kremlin

Tout a démarré dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud du pays. À la suite de cafouillages en série sur la délivrance de laissez-passer, des internautes furieux ont commencé à laisser des messages sur l’application en demandant des comptes aux autorités locales. Très vite, ce sont des centaines de messages qui sont apparues sur la carte de la ville, tous localisés aux alentours du bâtiment où se trouvent ces autorités locales.

►À lire aussi : Coronavirus, l'adversaire qui désarme Vladimir Poutine

Et cette mobilisation a fait boule de neige dans d’autres villes russes. Sans doute grâce à l’effet accélérateur des réseaux sociaux, plusieurs grandes villes ont suivi le mouvement : Saint Pétersbourg dans le Nord, Ekaterinbourg dans l’Oural, Krasnoïarsk en Sibérie, et bien sûr Moscou la capitale, où les messages se sont concentrés comme il se doit aux alentours du Kremlin, avec des slogans de plus en plus politiques, dénonçant l’inertie des autorités face à la maladie et surtout face à ses conséquences économiques et sociales.

« Donnez-nous de quoi nourrir nos enfants et nous resterons à la maison »

Car au cœur de cette mobilisation il y a la détresse sociale suscitée en Russie par le confinement. Un slogan relevé par la presse russe résume assez bien la situation : « Donnez-nous de quoi nourrir nos enfants et nous resterons à la maison. »

Yandex n’a donné aucun chiffre, mais le journal Kommersant a tenté d’évaluer la mobilisation pour la manifestation virtuelle à Moscou, et le journal estime à 5 000 le nombre de personne ayant participé à 17h à la manifestation moscovite. Il faut préciser que Yandex n’a cessé d’effacer les messages apparaissant sur le site à mesure qu'ils étaient écrits.

Rendez-vous sur YouTube

Le groupe a ensuite édicté de nouvelles règles pour éviter que se répète ce type de mobilisation : désormais, les messages ne peuvent être laissés qu’à l’endroit où l’utilisateur se trouve au moment où il écrit. À moins donc d’organiser une vraie manifestation devant les murs du Kremlin, il est devenu impossible d’imaginer une mobilisation équivalente à celle qui s’est déroulé lundi soir.

Cela dit, plusieurs opposants à Vladimir Poutine se sont donnés rendez-vous mardi prochain, non pas sur Yandex, mais sur YouTube pour une nouvelle manifestation virtuelle. Ce sera à suivre bien sûr et cela permettra de voir si ce nouveau type de mobilisation sur le net peut prendre ou non de l’ampleur en cette période de confinement.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner