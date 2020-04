Confinement oblige, l'opposition russe manifeste sur internet

Alors que les mesures de confinement en Russie vont être prolongées d’au moins deux semaines, l’opposition reproche aux autorités de ne pas agir suffisamment pour soutenir l’économie. Elle a donc organisé une manifestation sur internet.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Sur l’écran, le premier intervenant apparaît, mais le son ne fonctionne pas. Il faudra près d’un quart d’heure pour régler les problèmes techniques et que débute la manifestation, diffusée sur YouTube et les réseaux sociaux.

Installé dans son salon, Dmitri Goudkov, ancien député, privé d’élection à Moscou l’été dernier, réclame une indemnité financière pour tous les Russes qui ont perdu leurs travail à cause du coronavirus : « Aujourd’hui, le monde entier agit de cette manière. Les Etats-Unis et les pays européens dépensent des centaines de millions de dollars pour aider leurs concitoyens. En Russie c’est l’inverse : notre régime est incapable d’agir, malgré des réserves financières colossales. Le pouvoir laisse tomber les gens au lieu de les aider ! »

A gauche de l’écran, les intervenants prennent la parole, à droite défilent les messages de soutien et les slogans. Cette nouvelle façon de manifester est devenue indispensable aux yeux de Tatiana Ousmanova, membre du mouvement d’opposition Open Russia. « A cause du confinement, c’est la seule façon de rassembler les gens. Les citoyens de notre pays doivent pouvoir s’exprimer, et écouter des personnalités qui ne sont pas d’accord avec les autorités. En Russie, c’est la première fois qu’une manifestation virtuelle de cette ampleur est organisée ».

Pour Tatiana Ousmanova, il est peu probable que les autorités russes autorisent les rassemblements dans la rue dans les mois qui viennent. Même lorsque les mesures de confinement seront levées, nous dit-elle. Malgré des débuts techniques difficiles, ce nouveau type de mobilisation virtuelle a donc sans doute de beaux jours devant lui.

