Coronavirus: en Italie, la pénurie de main-d'œuvre menace les récoltes

Des travailleurs préparent l'emballage des citrons durant la récolte à Minori, au sud de Naples, le 24 avril 2020. ANDREAS SOLARO / AFP

Texte par : RFI Suivre

La question s'est posée presque dès le début du confinement, et il est de plus en plus urgent d'y apporter une réponse. L'Italie risque une pénurie de main-d’œuvre agricole pour récolter fruits et légumes. Le pays emploie de nombreux migrants saisonniers. Avec les mesures sanitaires et les difficultés de déplacement, des milliers de bras pourraient venir à manquer. Selon le journal Il Fatto quotidiano, 40 % des récoltes pourraient pourrir sur place si aucune solution n'est trouvée. Patronat, gouvernement et syndicats cherchent des solutions.