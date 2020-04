Coronavirus: l'état du monde face à la pandémie le mercredi 29 avril

Alors que près de 220 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, les pays les plus touchés par la pandémie entament un déconfinement progressif dans l’espoir de relancer l’économie. La récession touche de plein fouet les pays les plus riches. Mais elle s’annonce encore plus dramatique pour les pays en voie de développement et pour les travailleurs informels qui risquent de sombrer dans la pauvreté.

« Un maximum de Français » appelés à reprendre le travail

En France, qui a annoncé mardi les modalités d’un déconfinement très progressif, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a appelé un « maximum de Français à reprendre le travail » et « à préparer collectivement la reprise économique ». Selon les chiffres de la Direction générale de la santé, le pays a enregistré 427 décès supplémentaires dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 24 087 depuis le 1er mars. En revanche, la décrue observée depuis trois semaines dans les services de réanimation se confirme, avec 180 patients en moins mercredi 29 avril.

Après la France et l’Espagne, la Pologne a annoncé également la réouverture des crèches, des hôtels et des centres commerciaux à partir des 4 et 6 mai prochains, et ce afin de relancer l’économie. Le chef du gouvernement a toutefois appelé les Polonais à maintenir « la discipline sociale », comme le port du masque. Le bilan de l’épidémie s’élève à 12 415 contaminations et 606 décès. Mais pour la première fois il y a eu plus de guérisons que de contaminations sur une journée.

Le bilan au Royaume-Uni réévalué à 26 097 morts

Le nombre de morts dues au nouveau coronavirus au Royaume-Uni a brutalement augmenté à 26 097 décès ce mercredi. Il s'agit du deuxième bilan le plus lourd en Europe après l'Italie. Celui de mardi faisait état de 21 678 morts. Au total, 165 221 cas (+4 076) ont été officiellement confirmés, a précisé le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab lors d'une conférence de presse.

Il ne s'agit pas d'une « soudaine résurgence » de la pandémie, a souligné Dominic Raab, mais de la conséquence d'une nouvelle méthode de comptage : pour la première fois, ce bilan journalier comprend les décès ayant eu lieu dans les maisons de retraite entre la mi-mars et le 28 avril, quand il se cantonnait auparavant aux seuls hôpitaux. Face à la pression des gestionnaires de maisons de retraite, qui s'estimaient oubliés, le gouvernement a promis de les inclure, mais le processus a pris du temps, car il s'agit de collecter des données en provenance de plus 15 000 établissements.

L'Italie veut sauver sa saison touristique

Alors que le trafic aérien enregistre dans le monde une baisse historique de 52,9 % sur un an, en Italie, le ministre de la Culture essaie de sauver la saison touristique. Dans un entretien au quotidien Il Messagero, il encourage les Italiens, mais aussi les touristes étrangers à venir passer l’été dans son pays. En Russie, en revanche, les étrangers ne sont pas les bienvenus. L’interdiction d’entrée sur le territoire qui les vise a été prolongée au-delà du 30 avril.

L'Italie pourrait devoir faire sans les touristes allemands. Berlin prolonge jusqu'à la mi-juin de sa mise en garde sur les voyages touristiques à l'étranger. « Nous n'en sommes pas encore au point où nous pouvons recommander sans inquiétude des voyages » à l'étranger, « c'est pourquoi il est nécessaire d'étendre l'avertissement sur les voyages dans le monde à la mi-juin », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas lors d'une conférence de presse ce mercredi à Berlin.

En Ukraine, où l’on compte 250 morts pour 9 866 cas enregistrés, des centaines de petits entrepreneurs ont manifesté dans les rues de Kiev pour demander un assouplissement du confinement imposé depuis le mois de mars. En réaction, le gouvernement a annoncé la réouverture de 900 marchés de produits alimentaires.

L'épidémie met un terme à 10 ans de croissance aux Etats-Unis

Les Etats-Unis restent le pays qui paie le plus lourd tribut à la crise sanitaire avec 58 351 morts. Le coronavirus a tué plus d’Américains que la guerre du Vietnam. L’épidémie a également mis un terme à dix années de croissance de l’économie. Selon les chiffres du département du Commerce, le produit intérieur brut a chuté de 4,3 % au premier trimestre et devrait reculer de 11,8 % au second trimestre. Il s'agit de la plus importante baisse enregistrée depuis 2008, lors de la crise financière. Boeing a annoncé une baisse de production de ses avions long courrier, et de 10 % de ses effectifs mondiaux. Vingt-six millions de personnes se sont inscrites au chômage au cours des cinq dernières semaines.

La pandémie de coronavirus aura un « impact énorme en matière de pauvreté », a déclaré le secrétraire général de l’Organisation internationale du travail. Plus de la moitié des travailleurs dans le monde et les trois quarts des travailleurs informels, soit 1,6 milliard de personnes, risquent de perdre leur moyen de subsistance au cours de ce deuxième trimestre. C’est déjà le cas en Inde.

Alors qu’une reprise de l’économie reste pour l’instant hypothétique, la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva a demandé aux pays de « tout faire » pour promouvoir une reprise respectueuse de l’environnement.

Le Parlement chinois tiendra sa session annuelle le 22 mai

En Chine, berceau de l’épidémie, le président Xi Jinping a annoncé que la session annuelle du Parlement qui réunit habituellement 3 000 députés, se tiendrait finalement le 22 mai prochain. L’occasion pour le chef de l’Etat de proclamer la victoire sur le virus alors qu’il est critiqué pour avoir trop tardé à révéler la gravité de l’épidémie. Au programme de l’Assemblée cette année, l’interdiction du commerce illégal d’animaux sauvages et un renforcement de la législation pour la prévention des épidémies.

Selon certains chercheurs, une recrudescence d’un syndrôme inflammatoire grave chez les enfants pourrait avoir un lien avec le coronavirus. Plusieurs cas ont été signalés en Europe et aux Etats-Unis.

