L'Italie pose la dernière pierre du pont de Gênes, effondré en 2018

Vingt mois après l’effondrement du pont Morandi qui avait fait 43 morts le 14 août 2018, le dernier tronçon du nouveau viaduc a été posé ce mardi 28 avril. C’est une lueur qui donne de l’espoir à l’Italie, a déclaré le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

En forme de carène de bateau et d'un blanc éclatant, le nouveau viaduc de l'architecte Renzo Piano sera surmonté de 43 pylônes lumineux, soit le nombre des victimes du drame de 2018.

La pose de la dernière pierre a réuni ce mardi de nombreux responsables politiques, dont le président du gouvernement. Pour Giuseppe Conte, ce chantier est celui de l'Italie qui sait se relever. Un avis que partage Alessandro Pitto, président de la Fédération des entreprises portuaires Spediporto.

« On a entendu les sirènes de tous les navires du port saluer la pose de la dernière pierre, explique Alessandro Pitto joint par Juliette Gherbrant. Et bien sûr, pour la ville de Gênes, c'est un moment très émouvant. D'autant plus qu'on a réussi à maintenir le chantier en activité malgré l'épidémie ! »

50 ouvriers en quarantaine

La mise en quarantaine de 50 ouvriers après la découverte d'un cas de Covid-19 n'a pas interrompu ce chantier hors norme, en activité jour et nuit depuis avril 2019. Et qui est devenu le modèle de Gênes.

« De la même façon, les mesures sanitaires adoptées à cause de l’épidémie pourraient servir d’exemple pour la reprise de toute les activités de construction, suggère Alessandro Pitto. Une reprise qui, on l’espère, devrait maintenant se faire très vite. »

Le viaduc lui n'est pas tout à fait terminé. Il faut à présent l'asphalter, poser éclairages et paravents. Il devrait être inauguré courant juillet.

