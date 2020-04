Allemagne: des patients alsaciens, guéris du coronavirus, reviennent en France

Unité de soins intensifs dans un hôpital berlinois (image d'illustration). REUTERS/Fabrizio Bensch

La pandémie de coronavirus a eu pour conséquence pour certains pays une augmentation sensible des patients nécessitant des soins intensifs à l’hôpital. Les capacités locales n’ont pas toujours été suffisantes. Des patients ont été, comme en France, transportés dans d’autres régions moins touchées. Certains ont été transférés en Allemagne. Le pays le moins frappé dispose de capacités disponibles dans ses hôpitaux et a accueilli au moins 130 patients français. Deux d’entre eux ont pu quitter hier la Thuringe et rentrer en Alsace.