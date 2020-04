En Ukraine, des petits entrepreneurs manifestent pour reprendre le travail

Les effets économiques du confinement appliqué en Ukraine commencent à se faire sentir dans ce pays le plus pauvre d’Europe en termes de PIB par habitant. Des entrepreneurs exigent du gouvernement la possibilité de reprendre leur activité.

Avec notre correspondant à Kiev, Sébastien Gobert

« Je n’ai pas de pain depuis deux mois, et eux ils s’engraissent sur le budget ? » Equipés de masques médicaux et de gants, plusieurs centaines d’entrepreneurs ont manifesté devant le siège du gouvernement ce mercredi. Ils dénoncent l’inactivité qui leur est imposée alors que les grandes corporations et les restaurateurs avec des amis haut placés continuent à travailler.

Le statut de petit entrepreneur est très répandu en Ukraine. Après quasiment 50 jours de confinement, la situation est donc vécue comme un drame par des millions de personnes à travers le pays. Selon de récentes études, entre 30 % et 40 % des Ukrainiens n’ont pas ou peu d’économies pour survivre sans revenu. Or déjà 14 % des actifs ont perdu leur travail. Seuls 25 % parviennent à travailler à distance et à maintenir leur niveau de rémunération.

Le gouvernement a certes décrété des mesures d’aide, mais pas assez à en croire les manifestations organisées dans plusieurs régions du pays. Le Premier ministre n’en démord pas : il attend un pic de contagion début mai et refuse d’alléger le confinement avant l’apaisement de l’épidémie. En Ukraine, près de 10 000 personnes ont été testées positifs au Covid-19, 250 en sont mortes.

