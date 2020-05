À la Une: chute du Premier ministre Kurti et nouveau gouvernement au Kosovo

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans

Au Kosovo, la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) et l'Alliance pour l'avenir du Kosovo (AAK) ont passé un accord, auquel se sont ralliés la Liste Srpska et les élus des minorités non-serbes. Avdullah Hoti (LDK) est donc le nouveau Premier ministre, mais la crise politique est loin de connaître son épilogue.

Kosovo : un nouveau gouvernement aux airs de déjà-vu

Il avait incarné un immense espoir de changement, mais Albin Kurti n'a pas pu rompre avec les dogmes néolibéraux suivis par les gouvernements du Kosovo depuis vingt ans. Même les mesures envisagées pour faire face à la pandémie de Covid-19 ne sortaient pas de ce cadre, bien loin de répondre à l'urgence sociale.

Kosovo : le carcan néolibéral et les espérances déçues du gouvernement Kurti

Crimes de guerres au Kosovo : Albin Kurti limoge son conseiller politique

Pour suivre en direct toutes les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans les Balkans, retrouvez notre fil d'actualité en continu :

Pour les victimes du tremblement de terre du 26 novembre en Albanie, le confinement imposé par la pandémie de coronavirus s'apparente à une nouvelle tragédie. Faute d'une aide efficace du gouvernement, beaucoup de familles vivent toujours sous des tentes. Dans le même temps, les travailleurs du textile et des centres d'appels continuent de pointer, et certaines usines sont devenues des clusters de la maladie

Albanie : confinés sous la tente, sans toit, sans aide et sans travail

Albanie : les travailleurs sacrifiés du Covid-19

C'est du côté de la Chine ou de la Hongrie de Viktor Orban que lorgnent les autocrates des Balkans, bien décidés à profiter de la pandémie pour restreindre encore plus les libertés publiques. L'Union européenne pourra-t-elle reprendre la main ? Les sociétés civiles pourront-elles se faire entendre ? L'analyse de Florian Bieber.

Balkans : la crise du coronavirus accélère la crise de la démocratie

Chaque soir en Serbie, les opposants au régime d'Aleksandar Vučić manifestent à 20h05 depuis leurs balcons. Mercredi 29 avril, les partisans du Président serbe ont répondu avec une sono et des feux de bengale tirés depuis les toits des immeubles. Malgré le couvre-feu.

Serbie : du bruit aux balcons « contre la dictature d'Aleksandar Vučić »

Serbie : contre-manifestation pyrotechnique des partisans d'Aleksandar Vučić

Avec le coronavirus, 400 000 émigrés seraient revenus en Serbie, mais vont-ils y rester ? Certains rêvent déjà de « profiter » de l'épidémie pour inverser la balance démographique, mais la plupart des intéressés n'attendent que le moment de repartir travailler en Allemagne, en France ou en Italie...

Serbie : avec le Covid-19, les émigrés sont rentrés au pays, vont-ils y rester ?

À cause du confinement, de nombreux apiculteurs de Serbie ne peuvent pas visiter leurs ruchers à cette période-clé pour l'apiculture. Les conséquences pourraient être graves pour toute la filière maraîchère du pays, qui dépend de la pollinisation.

Coronavirus : saison perdue pour les apiculteurs serbes ?

Durant le Covid-19, les chantiers ne s'arrêtent pas. Des investisseurs peu scrupuleux « profitent » au contraire de la pandémie pour relancer la construction de cinq mini-centrales sur des rivières sauvages de Bosnie-Herzégovine, sans permis ni contrôle. Des militants écologistes ont réussi à manifester le 27 avril près de Foča.

Bosnie-Herzégovine : en pleine pandémie, les investisseurs repartent à l’assaut des rivières sauvages

2020 est une année électorale en Croatie, mais les élections législatives prévues à l'automne pourront-elles avoir lieu ? Le sauvetage de l'économie croate est désormais le plus grand défi du Premier ministre conservateur, Andrej Plenković. Sans un rapide redressement post-épidémie, le HDZ a des soucis à se faire, malgré sa bonne gestion de la crise.

Croatie : les défis politiques de l'après-coronavirus

Elles sentaient le poisson et faisaient un métier très dur. Mais elles étaient libres et gagnaient leur vie par leur travail. Autrefois, on trouverait une conserverie dans chaque village ou presque de la côte adriatique, des usines qui employaient souvent des femmes venues de l'arrière-pays dalmate ou de Bosnie-Herzégovine. Un projet de recherche collecte ces mémoires ouvrières. L'exemple des conserveries des îles de Cres et de Mali Lošinj.

Croatie : mémoires ouvrières des femmes des conserveries de Cres et de Mali Lošinj

Pas de défilé et pas de pique-nique en famille pour ce 1er mai 2020 en Macédoine du Nord. Mais surtout, pour beaucoup de travailleurs.ses, la peur de perdre leur emploi et de se retrouver sans aucun droit.

Covid-19 et droits sociaux en Macédoine du Nord : un 1er mai au goût amer

Les premières sources écrites sur la peste dans la ville de Kotor datent du XVe siècle, et le mal revient ensuite sans cesse, tous les dix ou vingt ans. L'historienne Lenka Blechová Čelebić nous ouvre les riches archives de la cité, alors possession de Venise, donnant exceptionnellement la parole aux femmes du Moyen Âge en temps d'épidémie.

Les grandes épidémies du passé • Monténégro : la peste dans les archives de Kotor

La Yougoslavie titiste fut l'un des premiers soutiens aux mouvements d'indépendance africains, des liens qui se sont encore renforcés au sein du Mouvement non-alignés. La fédération socialiste a beaucoup investi dans ces nouveaux États comme au Moyen-Orient, notamment dans la construction d'infrastructures. En images, une sélection de dix chefs-d'œuvres modernistes yougoslaves élevés dans les années 1960-70-80.

Architecture : trésors du brutalisme yougoslave en Afrique et au Moyen-Orient

Comment se reflète la méconnaissance de l’autre dans les littératures albanaise, serbe, croate ou bosnienne ? Comment changer les préjugés et renouer des liens ? Des éditeurs et traducteurs se battent pour faire tomber les barrières qui divisent trop souvent les peuples des Balkans.

Littérature : traduire pour retisser des liens entre les peuples des Balkans

