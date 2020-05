Le téléthon de Bruxelles contre le coronavirus a levé 7,4 milliards d'euros

Le téléthon mondial pour lutter contre le Covid-19 permet d’engranger des promesses de dons de 7,4 milliards d’euros. C’est le début d’une campagne de levée de fonds liée à l’initiative ACT pour l’accès aux outils contre le coronavirus, campagne qui doit durer jusqu’en juin, avec comme horizon la recherche d’un vaccin contre le SARS-CoV-2 .

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bruxelles,

Avec cette somme de sept milliards d’euros plus quatre cents millions de garanties de prêts avancées par la Commission européenne, la France et l’Allemagne, l’objectif de cette visioconférence des donateurs est presque atteint à cent millions d’euros près.

C’est le premier pas vers la solidarité mondiale, souligne le président français Emmanuel Macron : « Au cœur de cette intiative, il y a la décision que ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. Pour garantir un accès sûr, équitable et universel à ceux vitaux de lutte contre la pandémie, nous avons besoin de l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à l'urgence. »

Une référence à l’Organisation mondiale de la santé qui n’est pas anodine puisque cette visioconférence des donateurs avait été annoncée au lendemain du retrait du financement américain à l’OMS.

Et le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’est pas en reste : « Pour soutenir les travaux de l'OMS sur les traitements et pour aider les pays en développement à s'adapter, nous devons être solidaires les uns les autres. C'est comme çà qu'on va passer à travers et je sais qu'on va passer à travers... »

Sur l’ensemble des sommes promises, la moitié vient de l’UE, mais pour le secrétaire général de l’ONU, il faudra aller plus loin car selon lui, plus de vingt milliards d’euros seront nécessaires pour développer et distribuer un vaccin.

Cette levée de fonds se fait sans les États-Unis qui continuent à faire cavalier seul et minimisent, estimant qu’il s’agit là uniquement d’une opération parmi d’autres.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner