Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie le mercredi 6 mai

L'épidémie a fait au moins 257 687 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Plus de 3,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Alors que la Chine refuse une enquête internationale, le président américain Donald Trump conserve finalement sa « task force » sur le coronavirus. Quant à la Russie, qui devient le cinquième pays d'Europe le plus touché par le Covid-19, elle réfléchit déjà à son déconfinement.

Emmanuel Macron veut rassurer le monde du spectacle

Des droits au chômage des intermittents du spectacle prolongés jusqu'à août 2021, un grand programme de commandes publiques visant notamment les jeunes créateurs de moins de 30 ans… Ce mercredi, le président français Emmanuel Macron a voulu rassurer le monde de la culture, laminé par la crise du coronavirus et qui se plaint d'être le grand oublié des autorités dans la crise sanitaire. Emmanuel Macron s’est dit favorable à un fonds d'indemnisation pour les tournages annulés, sachant que le secteur n’est pas assuré contre les pandémies : « On va mettre (les assureurs, les banques) devant leurs responsabilités ».

De son côté, la SNCF prévoit une reprise progressive des trains grandes lignes dès vendredi, pour un retour à la normale fin juin. Toute une batterie de mesures sont prévues pour que les consignes sanitaires soient respectées, entre autres un filtrage à l'entrée des grandes gares par les forces de l'ordre et la sûreté ferroviaire pour veiller au respect de l'obligation du port du masque dans les gares et dans les trains.

Boris Johnson pris à parti au Parlement sur sa gestion de la pandémie

Si le nombre de morts a commencé à décroître, le Royaume-Uni, avec près de 30 000 morts, a dépassé l'Italie et arrive en deuxième position derrière les Etats-Unis au rang des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus. « Comment a-t-on pu en arriver là ? », a assené le leader du Parti travailliste Keir Starmer.

Le Premier ministre Boris Johnson, dont c’était le grand retour à la Chambre des Communes depuis son hospitalisation, a dit son « ambition » d'atteindre 200 000 dépistages par jour à la fin du mois, pour éviter une nouvelle propagation de la maladie en cas d'assouplissement du confinement. Pressé par l'opposition de dévoiler sa stratégie, alors que 6 millions de personnes sont au chômage partiel et que les suppressions d'emplois s'accumulent, Boris Johnson a promis d'en dire plus dimanche, expliquant déjà vouloir, si possible, mettre en place certaines mesures de déconfinement lundi prochain.

En Espagne, l’état d’alerte prolongé de deux semaines

Pour Pedro Sanchez, un déconfinement trop « précipité » serait « impardonnable ». Grâce aux voix des libéraux de Ciudadanos et des nationalistes basques, le Premier ministre a fait passer au Parlement la prolongation deux semaines de de l'état d'alerte, qui permet notamment de limiter les déplacements. L’Espagne est un des pays les plus endeuillés par la pandémie avec près de 26 000 décès. L'opposition de droite du Parti populaire, qui avait voté les précédentes prolongations, a cette fois refusé de soutenir le gouvernement. Après avoir autorisé les promenades des enfants fin avril, puis les sorties des adultes pour faire du sport ou des promenades le week-end dernier, le gouvernement a prévu de lancer lundi prochain une nouvelle phase du plan de déconfinement, qui doit s'étaler jusqu'à fin juin.

Allemagne : nouvelle étape prévue du déconfinement la semaine prochaine

Au vu de chiffres d’évolution de la pandémie jugés « très satisfaisants », la chancelière Angela Merkel a décidé, avec les dirigeants régionaux du pays, de lever la semaine prochaine la quasi-totalité des restrictions imposées à la mi-mars (le déconfinement a débuté en Allemagne le 20 avril). Selon l’accord, tous les magasins, y compris ceux de plus de 800 mètres carrés, vont être rouverts. Même chose pour les écoles primaires et les jardins d'enfants, avec la mise en place de mesures de protection. Réouverture aussi des restaurants et des hôtels. Les frontières restent en revanche fermées et les grandes manifestations sportives, festives ou culturelles avec du public interdites. Le championnat de football allemand va reprendre, ce qui devait permettre aux clubs de percevoir 300 millions d'euros de droits TV, mais les matchs auront lieu à huis clos

A lire aussi : Coronavirus: les dessous du «modèle allemand»

Les pays baltes rouvriront les frontières qui les séparent le 15 mai

Les gouvernements lituaniens, lettons et estoniens ont déclaré ce mercredi que le taux de contamination avait suffisamment baissé pour rétablir la libre circulation entre leurs pays et supprimer la quarantaine obligatoire de 14 jours. Le président letton a souligné que les trois pays pourraient rapidement inviter la Pologne et la Finlande à rejoindre leur zone. Sur les six millions d’habitants des trois pays, 4 041 ont jusqu’ici été contaminés et 120 tués.

Une récession « historique » pour l’UE…

« L'Europe fait face à un choc économique sans précédent depuis la grande dépression » de 1929, a estimé le Commissaire européen à l'Economie Paolo Gentiloni. La zone euro devrait enregistrer une chute record de son PIB en 2020 : -7,7 %. Les pays qui selon la Commission européenne devraient être les plus touchés sont la Grèce (-9,7 %), l'Italie (-9,5 %) et l'Espagne (-9,4 %), très dépendants des dépenses des touristes. La France, à la fois touristique et industriel, ne fait guère mieux, avec une récession attendue de 8,2 %. L’Allemagne, première économie de la zone euro mais très dépendante de ses exportations, verrait son PIB reculer, selon la Commission, de 6,5 %. Pour stimuler la reprise économique européenne et malgré les divisions des 27 sur les solutions à apporter, Bruxelles travaille sur un plan qui devrait, selon Paolo Gentiloni, sortir dans les prochaines semaines, et pourrait être adopté le mois prochain.

Par ailleurs, l'Europe devra tirer des leçons de la crise en assurant son « autonomie stratégique » dans des secteurs clés comme la production de médicaments, a estimé mercredi le chef de la diplomatie européenne dans un entretien accordé à plusieurs quotidiens européens, en appelant de ses vœux la constitution de stocks, voire la relocalisation de la production. « Il n'est pas normal que l'Europe ne produise pas le moindre gramme de paracétamol et que la Chine concentre 80% de la production mondiale d'antibiotiques », a estimé Josep Borrell. « Jusqu'à présent, on pensait que peu importait où les produits étaient fabriqués, qu'un marché mondial approvisionnerait tout le monde, à tout moment et partout », a expliqué le haut représentant de l'Union européenne. « En période de crise, cela s'est avéré faux ». Josep Borrell a plaidé pour une chaîne d’approvisionnement plus courte, et des centres de production à proximité, par exemple en Afrique.

La Russie devient le 5e pays le plus touché d’Europe mais réfléchit à son déconfinement

« Nous ne devons pas nous précipiter (...) mais nous ne pouvons pas non plus faire du sur place », a déclaré Vladimir Poutine. Moscou réfléchissait ce mercredi à de premières mesures de déconfinement, même si la Russie devient le cinquième pays d'Europe le plus touché par le coronavirus avec plus de 165 000 cas, dont 10 000 supplémentaires en à peine 24 heures. Chaque région devra faire des recommandations de mesures pour un déconfinement mis en œuvre à compter du 12 mai. Le maire de Moscou, où sont concentrés plus de la moitié des cas, a prévenu que l'essentiel des restrictions devraient être prolongées dans la capitale, où 500 000 travailleurs de l'industrie et du BTP pourront quand même reprendre le chemin des usines et des chantiers la semaine prochaine. Par ailleurs, la ministre de la Culture est devenue ce mercredi le troisième membre du gouvernement à être contaminé, après le Premier ministre et le ministre de la Construction.

Refus par la Chine d’une enquête internationale

La Chine refuse pour le moment une enquête internationale sur l'origine du nouveau coronavirus, a déclaré ce mercredi l'ambassadeur chinois auprès des Nations unies à Genève. Chen Xu a estimé que la première priorité était « de se concentrer sur la lutte contre la pandémie jusqu'à la victoire finale ». Et il a estimé que le contexte diplomatique ne permettait pas ce genre d’enquête. « Nous avons besoin d’une bonne atmosphère », a souligné le diplomate, dénonçant les déclarations de dirigeants américains selon lesquels le virus s'est propagé depuis un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise d'où l'épidémie de Covid-19 est partie en décembre dernier. Selon lui, ces déclarations « mettent en difficulté la lutte contre la pandémie ». De son côté, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a finalement affirmé que Washington disposait de « preuves significatives » que le coronavirus s'est propagé depuis ce laboratoire de Wuhan, mais pour autant n’avait « pas de certitude »…

Pour ce qui est de Hubei, la province chinoise où se trouve la fameuse ville de Wuhan, les élèves de terminale sont revenus en cours ce mercredi, après deux mois de confinement. Objectif : préparer le « gaokao », le bac chinois, déjà repoussé d’un mois. Masques et distances de sécurité étaient de rigueur, avec des caméras infrarouges installées à l’entrée des 121 lycées pour détecter d’éventuelles fièvres.

En Iran, « tendance à la hausse » dans la propagation du virus

Depuis l'apparition à la mi-février des premiers cas, l'Iran est de loin le pays le plus touché au Proche et Moyen-Orient. Il vient de dépasser les 100 000 cas. Et Téhéran s’inquiète ce mercredi d'une « tendance à la hausse » ces trois ou quatre derniers jours dans la propagation du virus. Une hausse qui, selon le ministère de la Santé, pourrait être due à une augmentation des déplacements entre les villes du pays. Depuis le 11 avril, l’Iran a autorisé une réouverture progressive des commerces, et depuis lundi des mosquées dans environ 30 % des comtés. Jusqu’ici, le pays n’a pas imposé ni confinement, ni quarantaine.

Aux Etats-Unis, Donald Trump conserve sa « task force » contre la pandémie

Après avoir mardi pensé dissoudre l'équipe coordonnant la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis, Donald Trump annonce ce mercredi qu’elle a été si efficace qu’elle sera maintenue « indéfiniment », avec un accent mis sur le traitement de la maladie (vaccins et thérapies) et la réouverture du pays. Et ses effectifs seront peut-être augmentés - ou réduits.

Hier, le président américain avait appelé à rouvrir l'économie. Les Etats-Unis viennent de franchir le cap des 70 000 décès liés au coronavirus et atteindre celui des 100 000 avant le début du mois de juin. Donald Trump pense-t-il que « des vies seront perdues afin de rouvrir l'économie » ? « Il est possible que cela arrive car nous ne serons pas confinés dans nos maisons », a répondu le président américain sur ABC News.

