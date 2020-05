Balkans: sommet virtuel avec l'Union européenne sur fonds de coronavirus et de frustrations

Un sommet réunissant l’Union européenne et les six pays des Balkans occidentaux a eu lieu ce mercredi 6 mai. Un sommet en visio-conférence pour cause de pandémie de Covid-19. L’occasion pour les 27 d’exprimer leur solidarité avec cette région où plusieurs pays négocient déjà une future adhésion.

Une enveloppe de 3,3 milliards d’euros débloqués par l’Union européenne pour aider l’Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Tous doivent lutter contre la pandémie et surtout, ses conséquences économiques.

Ce geste de Bruxelles doit tenter de rassurer les pays des Balkans où certains ont déploré le manque de solidarité de l’Union européenne ces dernières semaines, analyse Nicolas Falez du service international de RFI. Mais pour le président du Conseil européen Charles Michel, le sommet virtuel de ce mercredi a envoyé un message fort aux pays des Balkans occidentaux.

« Durant cette rencontre par vidéo-conférence, nous avons eu l'occasion de réaffirmer au plus haut niveau politique la perspective européenne pour cette région, a insisté Charles Michel. Et cela signifie que la pursuite des réformes, notamment en lien avec l'état de droit, les valeurs démocratiques, la lutte contre la corruption ou la lutte contre le crime organisé, doivent rester des priorités tout à fait essentielles. »

La Serbie et le Monténégro ont entamé des négociations d’adhésion. La Macédoine du Nord n’en est qu’au stade des pourparlers d’accession. Même chose mais sous condition pour l’Albanie. La Bosnie et le Kosovo, eux, n’ont pas le statut de candidats.

Frustration européenne après les éloges de Pékin et Moscou

Avant ce sommet virtuel, des diplomates européens ont confié la frustration de l'UE, qui estime ne pas bénéficier de suffisamment de reconnaissance pour cette aide de 3,3 milliards d'euros. Une aide supérieure, soulignaient-ils, aux médecins et au matériel médical envoyés par la Chine et la Russie à la Serbie et à la Bosnie durant les premiers stades de l'épidémie de Covid-19, à un moment où la réponse collective de l'Union européenne tardait. Les éloges adressés à Pékin et Moscou par les pays des Balkans ont alors déplu aux États membres de l'UE.

Le président serbe Aleksandar Vucic a publiquement remercié son homologue chinois Xi Jinping et le peuple chinois. Quant au représentant serbe de la présidence tripartite de Bosnie, Miorad Dodik, il a fait le mois dernier l'éloge de la Russie et critiqué Bruxelles pour avoir dans un premier temps limité les exportations d'aide médicale à destination des pays hors UE. « L'Europe dans laquelle nous croyions il y a dix ans n'existe plus aujourd'hui », avait-il alors déclaré, même s'il a depuis adouci sa rhétorique.

Après avoir été longtemps négligés, les six pays des Balkans ont désormais l'attention des gouvernements de l'UE, lesquels sont préoccupés depuis plusieurs années par l'influence de la Chine et de la Russie dans la région. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait prévenu en novembre dernier que si l'Union ne faisait pas davantage, « d'autres le feront ».

(Avec Reuters)

