Coronavirus: le baccalauréat annulé en Irlande

Le ministre irlandais de l'Éducation a annoncé ce vendredi l’annulation des épreuves écrites du baccalauréat. L’examen, qui se tient traditionnellement début juin, a d’abord été reporté à la fin juin, alors que tous les établissements scolaires resteront fermés jusqu’en septembre. Les lycéens, eux, réclamaient un système en contrôle continu. Ils sont aujourd’hui soulagés.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Les trois quarts des Terminales souhaitaient l’annulation des écrits. Pour Sophie, une lycéenne de Dublin, le soulagement est immense. « Ça m’enlève un poids ! Ça fait du bien d’avoir des clarifications. On nous avait dit que les examens se tiendraient, mais on n’avait pas d’emploi du temps ! Tous les jours, je me demandais : est-ce que ça va se faire ? Est-ce qu’ils vont mettre autre chose en place ? Au fond, je pense que c’est la meilleure décision qu’ils pouvaient prendre. C’est juste pour tout le monde, et c’est au nom de la santé de tout le monde. »

Les élèves seront notés par leurs professeurs, qui tenteront de déterminer quel score ceux-ci auraient décroché s’ils avaient passé l’écrit.

Sophie, en Terminale dans le sud du pays, approuve la décision mais garde quelques inquiétudes. « C’est inédit comme système, alors forcément ça fait peur. Je crains de ne pas décrocher mon premier vœu pour le supérieur, et que les profs soient un peu subjectifs. Bien sûr, j’ai confiance en eux, mais ça m’inquiète quand même. Et puis, il y a certains cours pour lesquels je n’ai peut-être pas fait aussi bien ou je ne me suis pas autant donnée que je ne l’aurais fait pour l’écrit. Ça va peut-être tirer mes notes vers le bas. »

Les résultats de ce baccalauréat seront connus à la fin de l’été.

