En Espagne, le spectre de la précarité

L’Espagne se prépare à passer à la phase un de son déconfinement ce lundi, sur une partie de son territoire. Mais la communauté de Madrid, la Catalogne et Castilla y Leon ne répondraient toujours pas aux critères pour passer à la phase suivante, ce qui aurait permis à certains commerces de rouvrir leurs portes selon certaines conditions. Après presque deux mois de paralysie, la situation économique se dégrade et les plus précaires en payent le prix fort.

Avec note envoyé spéciale au sud de Madrid, Véronique Gaymard

« Moi, je venais les vendredis mais à cause du coronavirus, on nous aide plus souvent. Maintenant, ils aident tout le quartier. Je vis ici, et tous les jours, les files d’attente sont énormes ! Et tous les jours plus longues ! » Felicidad a la cinquantaine, le visage ravagé par des années de précarité. Elle n’a plus de travail. Elle s’occupait d’une personne âgée qui a dû se réfugier dans sa famille.

Nous sommes au sud de Madrid, à Puente de Vallecas, où les plus de 230 000 habitants constituent un réservoir de main d’œuvre bon marché pour la capitale. Beaucoup vivent de petits boulots, souvent non déclarés. Certains sont sans papiers comme Gladis, une Colombienne qui vient remplir son caddie des produits que distribue l’église San Ramon Nonato. « Du lait, du pain, de la farine, des œufs, ils donnent beaucoup de bons produits. Moi, ça ne fait que sept mois que je suis ici. Je n’ai pas eu le temps de trouver du travail. Et puis il y a eu l’état d’urgence. »

Dans la paroisse, le prêtre de l’église San Ramon Nonato, José Manuel Horcajo, ne quitte pas son téléphone des yeux pour vérifier les commandes. « Avant la pandémie, on recevait 300 personnes par jour, du lundi au dimanche. Maintenant, on en reçoit 900. On les aide à la formation, pour trouver un emploi. Maintenant, tout est paralysé. Et puis on donne beaucoup d’aide pour payer les loyers, à ceux qui ne peuvent plus payer, qui se font expulser, et on leur cherche des solutions. »

Dans les files d’attente, beaucoup de migrants, d’Afrique du Nord ou d’Amérique latine, mais aussi des Espagnols de classe moyenne dont les compléments de revenus, souvent non déclarés, se sont taris soudainement et qui attendent leur tour pour remplir leur caddie.

