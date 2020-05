Coronavirus: en Italie, polémique dans une maison de retraite durement touchée

La maison de retraites Pio Albergo Trivulzio à Milan, au coeur d'une polémique sur la contamination de ses résidents au coronavirus. MIGUEL MEDINA / AFP

L'Italie frôle la barre des 30 000 morts. Le nombre de nouvelles contaminations est à la baisse et la décrue se poursuit. Mais en Lombardie, épicentre de l'épidémie et où se concentrent la moitié des nouveaux cas, une polémique a éclaté autour de la gestion d'une maison de retraite et de repos, le Pio Albergo Trivulzio, à Milan. Sur les deux mois de mars et avril, près de 200 résidents sont morts dans cet établissement de près d'un millier de personnes.