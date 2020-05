Italie: des paniers suspendus solidaires pour les plus démunis

L'Italie a dû mettre à l'arrêt une bonne partie de son activité économique pendant plusieurs semaines pour lutter contre l'expansion du coronavirus. Un coup dur pour certains qui ont vu leurs ressources drastiquement réduites. Mais dans certains quartiers des villes italiennes, comme à Milan, une initiative solidaire a vu le jour pour tenter de compenser un peu.

Avec notre envoyée spéciale à Milan, Pauline Gleize

Des paniers pendent à certaines fenêtres. Qui veut dépose des pâtes, des conserves… Et qui veut prend. Ilaria Bartolozzi a participé au lancement du projet. « C’est un besoin réel dans ce quartier multiéthnique, populaire. Parmi ces gens, certains ne connaissent pas les services sociaux de Milan », détaille-t-elle. Et elle explique : « La propriétaire de ce panier est napolitaine. Donc elle s’en servait déjà. Si son fils par exemple oubliait les clefs, elle faisait descendre le panier. »

Pendant la crise, le restaurant Rob de Matt, livre des paniers de course aux personnes dans le besoin. Tommaso Berta laisse aussi des vivres à l'entrée. « On est en ce moment un centre de distribution, cela s’est ébruité et il y a donc des gens qui viennent spontanément se servir ici », explique-t-il.

« Je laisserai le panier même après la crise »

Tiziana s’étonne de voir son panier bien rempli. Elle s’apprêtait à réapprovisionner pour la soirée, un inconnu s’en est chargé. Il reste difficile de faire connaissance avec les bénéficiaires. « Plus que des liens, disons qu’on se reconnaît dans la rue, cela fait des visages connus en plus dans le quartier. Et on sait aussi que ce sont des gens qui ont éventuellement besoin d’un coup de main. Et précisément, je laisserai le panier même après la crise », assure-t-elle.

Une femme s’approche pour se servir. Mais en voyant l’agitation devant le panier, elle passe son chemin. Mais Tiziana en est sûre, elle repassera.

