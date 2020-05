Coronavirus: vers une utilisation massive du vélo à Londres, en vue du déconfinement

Deuxième pays le plus endeuillé d’Europe, le Royaume-Uni a franchi cette semaine la barre des 30 000 morts. Très critiqué pour sa gestion de crise, le Premier ministre, Boris Johnson, a promis un déconfinement par étapes qui devrait débuter ce lundi 11 mai. À Londres, les autorités misent sur une utilisation massive du vélo.

Le coronavirus aura eu une conséquence positive : la bicyclette a de plus en plus la cote en Angleterre. En temps normal, à Londres, ce sont 4 millions de personnes qui prennent le métro tous les jours et 5 millions qui empruntent le réseau de bus. Avec le confinement, l’utilisation de ces transports a évidemment chuté drastiquement mais les ventes de vélo, elles, se sont multipliées.

Le Royaume-Uni est encore loin de ressembler aux Pays-Bas, mais l'heure du retour au travail approchant, les habitants de la capitale s’inquiètent de se retrouver, à nouveau serrés, épaule contre épaule, matin et soir. En effet, le retour au travail fait craindre une seconde vague de contamination et une question s’impose : comment faire respecter la distanciation sociale dans des transports en commun exigus ?

Quadrupler le nombre de pistes cyclables

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a donc annoncé que les rues de la capitale vont se transformer pour étendre l’usage du vélo, en toute sécurité. Il a promis de quadrupler le nombre de pistes cyclables, de les agrandir, et d’interdire de nombreuses rues aux voitures. Les piétons, eux, ne seront pas lésés, puisque les trottoirs dans les rues commerçantes vont être élargis pour faciliter la queue devant les magasins.

À l’instar de New York ou Berlin, Londres entame une mue aussi écologique que pratique. Car ces mesures sont certes temporaires mais pourraient bien se pérenniser selon la municipalité.

Le vélo revient donc en force avec un argument imparable : celui de garantir la distanciation sociale tout en permettant l’exercice d’une activité physique, en plein air, c’est encore mieux.

