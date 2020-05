Reportage

Espagne: à l’heure du déconfinement, comment se procurer des masques?

A Madrid, le 8 mai 2020. REUTERS/Juan Medina

Texte par : Véronique Gaymard Suivre

L’Espagne commence lundi à déconfiner certaines régions qui pourront passer à la phase 1, avec ouverture de terrasses, de magasins de moins de 400 mètres carrés ou de musées, avec un nombre limité de personnes. Plusieurs régions dont Madrid et Barcelone en revanche ne sont pas qualifiées et resteront encore quelques jours en phase zéro. Le port du masque est désormais obligatoire dans les transports en commun et hautement recommandé dans les espaces publics. Mais fournir des masques à ses employés aura un coût important, les petites structures déjà fragilisées ont du mal à faire face. Comment s’en procurer, quels types de masques et à quel prix ?