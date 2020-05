Coronavirus en Allemagne: des inquiétudes reviennent

Dans un centre de tests dans les locaux d'une usine de viande pendant l’épidémie, à Hamm, Allemagne, 10 mai 2020. REUTERS/Leon Kuegeler

Texte par : Pascal Thibaut Suivre

L'Allemagne a décidé il y a quelques jours de revenir d'ici la fin du mois à une vie économique et sociale proche de la normale. Mais cette décision, malgré un bilan plutôt plus favorable qu'ailleurs, suscite des craintes. La fameuse deuxième vague que beaucoup craignent dans la pandémie de coronavirus reste un risque potentiel. Quelques évolutions des derniers jours provoquent des inquiétudes et devront être observées de près.