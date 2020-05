Coronavirus: de plus en plus de personnes en Suisse ont recours à l'aide alimentaire

Des personnes font la queue pour recevoir des sacs de nourriture et de produits essentiels provenant de dons à la patinoire des Vernets à Genève, lors de l'épidémie de coronavirus, le 9 mai 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Texte par : Jérémie Lanche

Une file de plus d'un kilomètre de long pour obtenir de l'aide alimentaire dans l'un des pays les plus riches d'Europe, sinon du monde. L'image a de quoi surprendre. C'est pourtant l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19. À Genève, en Suisse, plus de 2 000 personnes, ont attendu des heures samedi pour recevoir un peu de pâtes, de l’huile et quelques conserves. Reportage.