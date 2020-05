Coronavirus et déconfinement en Espagne: Madrid reste en phase zéro

REUTERS/Sergio Perez TPX IMAGES OF THE DAY

L’Espagne a encore enregistré 229 décès sur une journée en fin de semaine, les chiffres sont meilleurs qu’au plus fort de la pandémie mais encore trop inquiétants pour déconfiner la totalité du territoire. Madrid et Barcelone notamment resteront en phase zéro comme actuellement et encore pour plusieurs jours, alors que beaucoup se préparaient à la réouverture.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Madrid,

Puente de Vallecas, un quartier populaire du sud de la capitale. Ici il y a toujours du monde dans les rues même avant l’heure de sortie autorisée. Madrid ne passera pas en phase 1, ce qui rassure Jessica qui travaille comme aide-soignante dans un hôpital. « Je préfère qu’on ne passe pas à la phase 1 parce qu’il va y avoir une deuxième vague, et ça va être plus fort, dit-elle. Et vous voyez ici ? Il y a des gens conscients qui portent un masque mais d’autres pas. Tout le monde devrait en porter, dans les transports mais aussi dehors, ça devrait être obligatoire ! »

Dans un café d’une ruelle étroite au centre de Madrid, qui fait uniquement de la vente à emporter, la serveuse Mikaela regrette la décision de ne pas passer à la phase 1. « Moi je préfère venir travailler ici et gagner 50 euros par jour, mais au moins j’ai un salaire à la fin du mois, j’ai une petite fille, il faut la nourrir ! Il y a beaucoup de gens qui n’ont plus rien à manger, explique-t-elle. Ils auraient au moins pu laisser les terrasses rouvrir ! Je sais que c’est dangereux de sortir, mais les gens ont besoin de travailler. »

Un peu plus loin dans la rue Huertas, Gloria et son mari ont décidé de mettre la clé sous la porte, ils démontent l’enseigne du petit restaurant touristique qu’ils tenaient depuis trois ans : « On ferme parce que ce n’est pas viable ! Il n’y a pas de tourisme, on ne peut plus payer les 4 000 euros de loyer par mois, plus le reste, donc on ferme. Même pour la phase 1, on ne pourrait ouvrir que les terrasses, mais dans cette rue les terrasses sont interdites. Il aurait fallu attendre juillet, août…Les restaurants de quartier peuvent s'en sortir avec leurs terrasses et leurs clients, mais ici dans le centre c’est très difficile. »

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner