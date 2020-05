Londres prolonge le confinement, vise une réouverture des écoles et magasins début juin

Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS

Les magasins et écoles primaires pourront ouvrir début juin au Royaume-Uni en cas de progrès dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a annoncé dimanche le Premier ministre Boris Johnson, décrétant la prolongation d'ici là du confinement décrété le 23 mars.

Au total, 31 855 personnes testées positives au coronavirus sont mortes au Royaume-Uni, deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis. Malgré une baisse du nombre de morts et d'hospitalisations, les consignes mises en place fin mars restent de vigueur, avec quelques assouplissements, a annoncé le dirigeant conservateur.

« Bien que nous ayons fait des progrès pour satisfaire au moins certaines des conditions que j'ai fixées, nous ne les avons nullement remplies tous. Et donc ce n'est pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement », a déclaré Boris Johnson lors d'une intervention télévisée.

Il espère toutefois pouvoir rouvrir progressivement magasins et écoles primaires, en commençant par les classes de maternelle et de fin d'école primaire, début juin.

Puis un mois plus tard, début juillet, « si toutes les conditions sont réunies » et en fonction des avis scientifiques, le gouvernement espère « rouvrir au moins une partie » des cafés et restaurants et autres lieux publics. Il pourrait s'agir des cafés disposant de terrasses ou d'espaces extérieurs permettant aux clients de respecter les mesures de distanciation sociale.

En outre, le gouvernement compte « bientôt » instaurer une période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion, a-t-il dit, sans donner de date ni de détails sur cette mesure. « Aucune mesure de quarantaine ne s'appliquera aux voyageurs en provenance de France à ce stade » a précisé la présidence française, après un entretien entre Emmanuel Macron et M. Johnson.

La population est pour l'instant appelée à poursuivre ses efforts avec une nuance : si le télétravail est toujours recommandé, ceux qui ne peuvent pas travailler de chez eux sont désormais « activement encouragés » à se rendre au travail, dès lundi. Il leur est toutefois demandé d'éviter les transports en commun et de respecter une distance de deux mètres entre chaque individu. Pour leur faciliter la tâche, le ministre des Transports a annoncé samedi la création de pistes cyclables et l'élargissement de trottoirs.

Bains de soleil autorisés

Maigre consolation pour les Anglais : ils pourront sortir de chez eux pour faire de l'exercice autant qu'ils veulent et prendre des bains de soleil. « A partir de ce mercredi, nous voulons encourager les gens à faire davantage d'exercice en plein air, et même de manière illimitée », a déclaré Boris Johnson. En revanche, les amendes seront augmentées pour ceux qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale.

Pour alléger le confinement, le gouvernement souhaite procéder par étapes, avec un nouveau système d'alerte sur le niveau du danger que fait courir la pandémie. « Pour le moment, nous pensons que le pays se trouve à quatre sur une échelle de cinq, cinq étant le (niveau le) plus préoccupant, et nous voulons le ramener aussi rapidement que possible à trois », a expliqué le ministre chargé des Communautés, Robert Jenrick, sur la chaîne de télévision Sky News, dimanche.

« Et, à chaque étape, nous serons en mesure d'ouvrir et de faire redémarrer davantage d'aspects de l'économie et de nos vies », a-t-il poursuivi.

Le gouvernement pourra prendre des mesures spécifiques dans certaines régions, en fonction de la situation locale. Le changement de discours de Boris Johnson, qui n'appelle plus à « rester à la maison » mais à « rester vigilant » pour « contrôler le virus », a laissé sceptiques les dirigeants des autres nations constitutives du Royaume-Uni, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ce slogan est « vague et imprécis », a jugé la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

En vue d'un déconfinement, le gouvernement a augmenté sa capacité de dépistage et de traçage et veut atteindre 200 000 tests quotidiens à la fin du mois.

Comme de nombreux autres pays, le Royaume-Uni compte s'appuyer sur une application de traçage, qui est actuellement en phase d'essai sur l'île de Wight (sud), avant une éventuelle généralisation d'ici quelques semaines.

(Avec AFP)

