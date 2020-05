Premier producteur européen, l’Italie va exporter son riz en Chine

En Italie, il y a une étrange conséquence de la pandémie de coronavirus : depuis le début de la période de confinement, la consommation de riz a explosé dans le pays. L’Italie est le premier producteur européen de riz, et la botte a non seulement dopé sa consommation nationale de riz mais va même se mettre à exporter… vers la Chine !

« C'est un peu comme vendre de la glace aux esquimaux. » Ce titre du quotidien italien Corriere della Sera s’amuse du succès du riz national, dont les producteurs ont signé fin avril, en pleine pandémie, un accord d’exportation avec la Chine. L’empire du milieu va en fait importer des variétés italiennes spécifiques, pour la fabrication du fameux risotto, comme le Carnaroli, l'Arborio ou le Roma. Mais c’est surtout dans la péninsule italienne que la demande a explosé.

Selon la Coldiretti, premier syndicat agricole italien, sa consommation a bondi de 47% pendant les six premières semaines de la pandémie, au point de détrôner, pendant une courte période, celle des « pasta », des pâtes.

La moitié de la production de riz européenne

Si l’Italie reste un grain de riz à l’échelle de la production mondiale, le pays est de très loin le premier producteur rizicole européen : avec 1 million et demi de tonnes annuelles, l’Italie représente à elle seule près de la moitié de la production de l’Union. Le secteur fait travailler plus de 4 000 producteurs, essentiellement dans le nord du pays, en Lombardie et dans le Piémont.

Détail historique et peu connu : c’est Leonard de Vinci en personne qui a conçu, à la fin du XVeme siècle, l’agencement des canaux d’irrigation qui ont permis le développement de cette culture dans le pays.

